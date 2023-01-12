【重磅快評】總統府指導司法審判 許宗力急作政治表態？

如果司法院長許宗力不說，大家還以為蔡政府已把「抗中保台」改成「和平保台」了；如果許宗力不說，大家還以為「黨大於法」只存在中國大陸。不過，即使許宗力不說，大家也不會忘記，法院還是民進黨開的。

11日第78屆司法節，許宗力照例講話。往年都只談司法，今年卻充滿政治味。許宗力說，當對岸的軍機、軍艦持續越過台海中線，甚至在台海周邊軍演，台灣人民似乎麻痺，不以為意，這種「溫水煮青蛙」現象令人憂心。他特別提醒大家，要有危機意識，一旦失去獨立審判，台灣離地獄就不遠了。

九合一選舉，蔡英文總統的「抗中保台」潰敗收場。小英應懊惱，滿朝朽木禽獸，加上綠營名嘴網軍，盡皆不中用的蝦兵蟹將，許宗力的「地獄論」，為何不早點搬上場？

但就在司法節這一天，總統府副祕書長黃重諺接受網媒訪問時，秀出蔡英文蹲在地上與國防部官員討論兵役延長案的照片，並透露討論過程中談到共諜現象令人痛心，甚至最新判決是「免關」，很多判例判得比酒駕更輕，十分打擊軍方榮譽感且不可思議；黃重諺強調「應該要加重刑責」。

共諜判得比酒駕更輕，的確不可思議，但仍應視法律規定與涉案情節而定。不過，總統府適合對法官個案審判比手畫腳嗎？

許宗力在司法節的政治性談話，與黃重諺的談話其實相互呼應。府方明示不滿共諜輕判，直接要求司法加重刑責；司法院長則作「抗中保台」的強烈表態。這只是司法節的巧合，或者表明了法官審判必須服從民進黨政府的政治路線？

許宗力還從大陸最高法院院長稱「堅決反對審判獨立」，提醒大家要捍衛司法，珍惜審判獨立。其實兩岸司法制度與思想不同，但台灣民眾對大陸司法的觀感，根本不須許宗力提醒。海外詐團不願被遣送大陸，可見連詐欺犯都知其司法嚴酷；反而許宗力該思考，為何詐團被送大陸，台灣民眾都叫好？

而在有關審判獨立的問題上，許宗力更應反省，為何司法官遭綠營監委政治報復時，司法界全面沸騰，唯獨許宗力的反應被動而遲緩？

中國大陸社會主義體制拒絕西方司法獨立，源自馬克思對資產階級法官的批判。馬克思推崇「巴黎公社」取消法官的虛假的獨立性，因為「這種獨立性只是他們用來掩蓋自己向歷屆政府奴顏諂媚的假面具」。

台灣民眾很難接受中共的司法，但如果我們的大法官可以夜奔總統官邸，釋憲可以遵循執政黨見解，司法院長也可以作政治表態……；對，馬克思罵的就是奴顏諂媚和虛假的獨立性！