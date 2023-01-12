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公視董監事爭議不斷 監院糾正行政院、文化部

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
公視董監事爭議不斷，監院認定行政院與文化部行政怠失，通過糾正。本報系資料照
公視董監事爭議不斷，監院認定行政院與文化部行政怠失，通過糾正。本報系資料照

監委王美玉、紀惠容、葉大華今天表示，公視基金會多屆董監事長期延任、延宕提名未改選，且缺乏獨立與穩定經費來源，嚴重影響治理與營運，引發政治力介入質疑，監院認定行政院文化部行政怠失，通過糾正。

三位監委指出，行政院與文化部辦理財團法人公共電視文化事業基金會第5屆董、監事改選作業，因無故稽延曾遭監察院糾正，第6、7屆仍出現由上屆延任情事。尤其第7屆董、監事延宕近3年，去年5月9日才完成選任，由上屆董監事延任組成的看守董事會，不僅缺乏正當性，且嚴重影響重大決策的作成及內部經營管理。

三位監委表示，文化部未積極辦理補提名作業，且對於「公視董、監事改選作業時程」、「審查委員消極資格條件」、「審查委員會同意權門檻數額計算基準」等重要事項未予法制化，審查實務問題叢生，又未保障公視基金會具有獨立且穩定的經費來源，引發政治力控制的質疑，有失主管機關職責。

三位監委指出，行政院依法負有董、監事候選人提名權責，且是各式專案補助計畫核定機關，深知公視基金會人事、經費困境，也知道「董、監事選任門檻」修法急迫性，卻怠於修法，且未積極督促文化部辦理補提名作業，難辭怠失之責。

三位監委調查後，認定行政院與文化部都有行政怠失，監察院教育及文化委員會今天通過調查報告，糾正行政院、文化部，促請改善缺失，並通盤檢討研議公共電視法修法事宜。

文化部 行政院 公視 監察院

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