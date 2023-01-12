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立院三讀修正租賃法 包租業需實價登錄

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院會今三讀修正通過「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文」，立法院長游錫堃敲槌。記者林澔一／攝影
立法院會今三讀修正通過「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文」，立法院長游錫堃敲槌。記者林澔一／攝影

立法院會今三讀修正通過「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文」，未來包租業、租賃住宅服務業的租賃住宅轉租案件，應於簽訂轉租契約起30日內，申報登錄成交案件實際資訊給主管機關，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

為促進租屋資訊透明，反映租屋市場價格，立法院會今「三讀修正通過租賃住宅市場發展及管理條例部分條文」，建立租屋實價登錄機制。

法條明定包租業的租賃住宅轉租案件，應於簽訂轉租契約之日起30日內，向地方主管機關申報登錄成交案件實際資訊。

三讀條文也明訂，申報登錄資訊，除涉及個人資料外得提供查詢。地方主管機關為查核申報登錄資訊，得向包租業或次承租人要求查詢、取閱有關文件或提出說明。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

罰則方面，包租業者若未依期限申報登錄資訊，或申報登錄租金或面積資訊不實，由地方主管機關處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。若申報登錄租金及面積以外資訊不實，屆期未改正，處6000元以上3萬元以下罰鍰。

此外，根據三讀條文，如果包租業或次承租人規避、妨礙或拒絕查核，可由地方主管機關處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者按次處罰。

本次修法也明定，租賃契約出租人及承租人間視為具消費關係，適用消費者保護法相關規定，讓承租人能夠更受到保護。

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