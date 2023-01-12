傳陳建仁將接閣揆 洪秀柱質疑：天主真的這樣跟他講嗎？

明天即將內閣總辭，行政院長蘇貞昌是否留任引發關注。國民黨前主席洪秀柱今天受訪表示，蘇貞昌若留任，就讓他待到2024，看民進黨會有什麼下場；對於傳出前副總統陳建仁將接閣揆，洪則諷刺，天主教的陳建仁什麼都要問天主，天主真的這樣跟他講嗎？還是他沒聽懂天主的話，這讓她非常擔心。

洪秀柱表示，蘇貞昌是歷任以來當最久的行政院長，他的所作所為大家都看在眼裡面，那個囂張、傲慢、不講理的態度大家都看得很清楚。如果蘇繼續留任，老百姓倒楣了；蘇留不留任，要看蔡英文的決定是不是受制於蘇貞昌，還是可以自己決定一切的人事安排。

針對傳出陳建仁和桃園市前市長鄭文燦可能成為正副閣揆。洪秀柱說，如果組閣換新人，她樂觀其成，不願是先唱衰，但總覺得民進黨的用人很奇怪，「是不是沒有人才了」？

洪還諷刺陳建仁，指陳信天主教，可能凡事都要去問天主，例如之前要不要支持衛福部前部長陳時中（參選台北市長），陳說也是天主講的，但她實在很懷疑，到底天主是真的跟他這樣講的嗎？還是他沒聽懂天主的話？這是讓她非常擔心的一件事。

至於鄭文燦，洪秀柱認為鄭身段非常柔軟，但鄭在桃園還有一大堆問題，大家繼續在查，是否影響到他的威信，還有老百姓對鄭的信任。

此外，外界指出內閣改組是針對前副總統賴清德而來，洪說，賴清德上次和蔡英文初選時發出哀號，希望側翼不要再出征他，到底賴跟蔡有什麼矛盾，到底蔡會不會讓他順利當黨主席，取得未來總統候選人的資格，這也要仔細觀察，到底他們彼此之間有沒有什麼恩怨情仇。