快訊

將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反業者最高罰5千萬

過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

傳陳建仁將接閣揆 洪秀柱質疑：天主真的這樣跟他講嗎？

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
陳建仁（右）與鄭文燦傳接任正副閣揆。本報資料照片
陳建仁（右）與鄭文燦傳接任正副閣揆。本報資料照片

明天即將內閣總辭，行政院長蘇貞昌是否留任引發關注。國民黨前主席洪秀柱今天受訪表示，蘇貞昌若留任，就讓他待到2024，看民進黨會有什麼下場；對於傳出前副總統陳建仁將接閣揆，洪則諷刺，天主教的陳建仁什麼都要問天主，天主真的這樣跟他講嗎？還是他沒聽懂天主的話，這讓她非常擔心。

洪秀柱表示，蘇貞昌是歷任以來當最久的行政院長，他的所作所為大家都看在眼裡面，那個囂張、傲慢、不講理的態度大家都看得很清楚。如果蘇繼續留任，老百姓倒楣了；蘇留不留任，要看蔡英文的決定是不是受制於蘇貞昌，還是可以自己決定一切的人事安排。

針對傳出陳建仁和桃園市前市長鄭文燦可能成為正副閣揆。洪秀柱說，如果組閣換新人，她樂觀其成，不願是先唱衰，但總覺得民進黨的用人很奇怪，「是不是沒有人才了」？

洪還諷刺陳建仁，指陳信天主教，可能凡事都要去問天主，例如之前要不要支持衛福部前部長陳時中（參選台北市長），陳說也是天主講的，但她實在很懷疑，到底天主是真的跟他這樣講的嗎？還是他沒聽懂天主的話？這是讓她非常擔心的一件事。

至於鄭文燦，洪秀柱認為鄭身段非常柔軟，但鄭在桃園還有一大堆問題，大家繼續在查，是否影響到他的威信，還有老百姓對鄭的信任。

此外，外界指出內閣改組是針對前副總統賴清德而來，洪說，賴清德上次和蔡英文初選時發出哀號，希望側翼不要再出征他，到底賴跟蔡有什麼矛盾，到底蔡會不會讓他順利當黨主席，取得未來總統候選人的資格，這也要仔細觀察，到底他們彼此之間有沒有什麼恩怨情仇。

洪秀柱 蘇貞昌 陳建仁 蔡英文 鄭文燦 內閣

延伸閱讀

【重磅快評】蘇貞昌不倒 民進黨不會好？

楊寶楨酸行政院恐淪「抄襲院」 諷林智堅可入閣任1職

陳建仁、鄭文燦接正副閣揆？王鴻薇：高端、抄襲仔代言人

影／陳建仁要組閣？王鴻薇諷：蔡英文總統魁儡閣揆

相關新聞

美國延長公衛緊急事件影響指揮中心降級？ 王必勝：照自己時程

自中國大陸透過直飛航班及小三通入境來台旅客，皆需進行唾液篩檢。指揮中心1月1日至10日整體入境1萬3481人，驗出陽性2...

陳建仁傳接閣揆 洪秀柱質疑：天主真的這樣跟他講嗎？

明天即將內閣總辭，行政院長蘇貞昌是否留任引發關注。國民黨前主席洪秀柱今天受訪表示，蘇貞昌若留任，就讓他待到2024，看民...

春節連假各部會整備 蘇揆：政府過年不打烊

農曆春節將至，行政院長蘇貞昌今天在行政院會，針對交通疏運、醫療防疫、民生物資及金融服務4面向指示，為讓民眾都能安心過好年...

新內閣被譏是敗選的？王世堅：別揶揄消遣中生代精英

外傳前副總統陳建仁將組閣，鄭文燦、林右昌、林佳龍、潘孟安都在列，被譏諷不是敗選的就是輔選失敗的，甚至慘勝的，對此，台北市...

尷尬了！被問張善政抿酒後開車 蔣萬安這樣回答

桃園市長張善政遭爆料本月9日餐敘上喝酒，自行駕車到平鎮視察水情，引起外界批評，張善政對此表示，只有抿了一下，過了5小時才...

【重磅快評】蘇貞昌不倒 民進黨不會好？

內閣改組的劇本已經寫好，只是行政院長蘇貞昌不想偷看。「蔡蘇體制」雖號稱堅若磐石，但閣揆繼任人選已呼之欲出，黨內「逼宮」壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。