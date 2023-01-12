春節連假各部會整備 蘇揆：政府過年不打烊

農曆春節將至，行政院長蘇貞昌今天在行政院會，針對交通疏運、醫療防疫、民生物資及金融服務4面向指示，為讓民眾都能安心過好年，這幾年行政團隊建立的「假日門市」機制，也就是長假期間維持各項政府服務措施不打烊的作法，請相關部會務必做好整備工作。

行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會轉述，蘇貞昌今天聽取相關部會報告「112年春節期間相關措施」。

在交通疏運方面，蘇揆指出，他在上任第一年就指示人事總處彈性調挪上班時間，確保春節連假至少有7天，從小年夜就開始放假，多增加一天的彈性時間，可讓國人多一個分流返鄉的選擇，也給春節疏運帶來紓解。

蘇揆指示交通部，加強督導各疏運單位，做好路況預告，即時透過各種傳播管道，讓民眾充分了解車流狀況，並滾動檢討疏運量能，隨時妥適應變。

在醫療防疫方面，蘇揆要求衛福部督導地方政府建置及暢通脆弱族群的關懷服務，使他們在春節期間都有醫療需求的照護，都能獲得妥適的照顧。為防範新冠肺炎及流感疫情，他呼籲國人，還没完整接種疫苗追加劑的，有打有保庇，都快來施打，也請衛福部持續監測國內外疫情變化，加強大陸直航入境者的邊境檢疫。

在民生物資方面，蘇揆表示，請農委會輔導各類農產品批發市場及相關供應單位加強節前供應調配、建立平價專區，滿足國人年節需求。隨著國人網購、國外寄送禮品入境的高峰期，入境人數也將大幅成長；有關非洲豬瘟的防堵，各有關部會仍應持續合作，嚴防疫情入侵。

在金融服務方面，蘇揆要求金管會就所訂定的各項措施確實執行，以滿足民眾資金調度、支付等需求，讓企業及民眾於春節假期同樣能享有安全有效率的金融服務。

蘇貞昌也表示，請各部會妥善規畫、運用科技協助掌握所主管的各種狀況，也要督導所屬對任何緊急突發情形，都要事先建立緊急應變機制，該留守的、保持機動的，都應該要有相關的交代，不能遇有事情找不到人。

蘇揆也說，若民眾報案或發現異常的人、事、物等，都需要提高警覺，過年期間，政府沒有打烊，責任在身，不能空轉，政府就是從國防管到民生，都請做好準備，人民才能平安快樂，過好年。