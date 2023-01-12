快訊

將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反業者最高罰5千萬

過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

春節連假各部會整備 蘇揆：政府過年不打烊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。圖／行政院提供

農曆春節將至，行政院蘇貞昌今天在行政院會，針對交通疏運、醫療防疫、民生物資及金融服務4面向指示，為讓民眾都能安心過好年，這幾年行政團隊建立的「假日門市」機制，也就是長假期間維持各項政府服務措施不打烊的作法，請相關部會務必做好整備工作。

行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會轉述，蘇貞昌今天聽取相關部會報告「112年春節期間相關措施」。

在交通疏運方面，蘇揆指出，他在上任第一年就指示人事總處彈性調挪上班時間，確保春節連假至少有7天，從小年夜就開始放假，多增加一天的彈性時間，可讓國人多一個分流返鄉的選擇，也給春節疏運帶來紓解。

蘇揆指示交通部，加強督導各疏運單位，做好路況預告，即時透過各種傳播管道，讓民眾充分了解車流狀況，並滾動檢討疏運量能，隨時妥適應變。

在醫療防疫方面，蘇揆要求衛福部督導地方政府建置及暢通脆弱族群的關懷服務，使他們在春節期間都有醫療需求的照護，都能獲得妥適的照顧。為防範新冠肺炎及流感疫情，他呼籲國人，還没完整接種疫苗追加劑的，有打有保庇，都快來施打，也請衛福部持續監測國內外疫情變化，加強大陸直航入境者的邊境檢疫。

在民生物資方面，蘇揆表示，請農委會輔導各類農產品批發市場及相關供應單位加強節前供應調配、建立平價專區，滿足國人年節需求。隨著國人網購、國外寄送禮品入境的高峰期，入境人數也將大幅成長；有關非洲豬瘟的防堵，各有關部會仍應持續合作，嚴防疫情入侵。

在金融服務方面，蘇揆要求金管會就所訂定的各項措施確實執行，以滿足民眾資金調度、支付等需求，讓企業及民眾於春節假期同樣能享有安全有效率的金融服務。

蘇貞昌也表示，請各部會妥善規畫、運用科技協助掌握所主管的各種狀況，也要督導所屬對任何緊急突發情形，都要事先建立緊急應變機制，該留守的、保持機動的，都應該要有相關的交代，不能遇有事情找不到人。

蘇揆也說，若民眾報案或發現異常的人、事、物等，都需要提高警覺，過年期間，政府沒有打烊，責任在身，不能空轉，政府就是從國防管到民生，都請做好準備，人民才能平安快樂，過好年。

春節 行政院 疫情 蘇貞昌

延伸閱讀

【重磅快評】蘇貞昌不倒 民進黨不會好？

蘇花公路大清水隧道 蘇貞昌指示安全監測預防二次坍方

蘇貞昌今將主持行政院院會 一早上班衝衝衝

馬祖傳龍蝦走私案 蘇貞昌促部會提高警覺

相關新聞

將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反業者最高罰5千萬

由於新興菸品種類眾多，「菸害防制法」修法引發矚目，今立法院會三讀修正通過「菸害防制法修正條文」，將禁止電子煙、納管加熱菸...

美國延長公衛緊急事件影響指揮中心降級？ 王必勝：照自己時程

自中國大陸透過直飛航班及小三通入境來台旅客，皆需進行唾液篩檢。指揮中心1月1日至10日整體入境1萬3481人，驗出陽性2...

傳陳建仁將接閣揆 洪秀柱質疑：天主真的這樣跟他講嗎？

明天即將內閣總辭，行政院長蘇貞昌是否留任引發關注。國民黨前主席洪秀柱今天受訪表示，蘇貞昌若留任，就讓他待到2024，看民...

春節連假各部會整備 蘇揆：政府過年不打烊

農曆春節將至，行政院長蘇貞昌今天在行政院會，針對交通疏運、醫療防疫、民生物資及金融服務4面向指示，為讓民眾都能安心過好年...

新內閣被譏是敗選的？王世堅：別揶揄消遣中生代精英

外傳前副總統陳建仁將組閣，鄭文燦、林右昌、林佳龍、潘孟安都在列，被譏諷不是敗選的就是輔選失敗的，甚至慘勝的，對此，台北市...

尷尬了！被問張善政抿酒後開車 蔣萬安這樣回答

桃園市長張善政遭爆料本月9日餐敘上喝酒，自行駕車到平鎮視察水情，引起外界批評，張善政對此表示，只有抿了一下，過了5小時才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。