新內閣被譏是敗選的？王世堅：別揶揄消遣中生代精英

外傳前副總統陳建仁將組閣，鄭文燦、林右昌、林佳龍、潘孟安都在列，被譏諷不是敗選的就是輔選失敗的，甚至慘勝的，對此，台北市議員王世堅下午受訪指出，如果以敗選，或負起政治責任而離開的，以這種來揶揄、消遣這些中生代精英，他覺得這是大可不必啦。

王世堅指出，大家不同的政黨，在朝在野應該互相尊重，提出這樣聲音的，應該是在野黨吧，他認為大家互相尊重。

黨內這些中生代精英，有各自有他們背後委屈，也有優秀的部分，建議這幾位可以沉潛一段時間，多聽取民間的聲音，然後，過一陣子再出來參與治理國家的行列，但是現在因為可能箭在弦上，有很多國家政事要推動，所以當然就必須借重他們的長才。

王世堅表示，以一個人選舉一時的成敗、進退，來做為為評估說適不適任，這樣的評估跟分析是太尖酸刻薄了，今天的跌倒不代表明天就做不好，昨天的跌倒，他今天站起來了嘛，對不對。

王世堅也說，他不敢講說每一位都可以及時上手，至少知道有好幾位其實一直都在準備中，隨時都準備好待命中，他知道有幾位很優秀，不敢說每一位，但至少知道有好幾位是很優秀的，隨時都在充實他自己。

至於蔡英文總統，王世堅說，這是現在她要端出新的菜盤，當然全民都樂於看見，也在等待之中，所以現在斷定這些菜是舊菜、冷菜、老菜新炒，未免過於武斷，至少先讓他們做做看，而且幾位中生代，先前有一些經驗、挫折，相信他們應該可以更好的政策作為。