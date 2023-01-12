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【重磅快評】蘇貞昌不倒 民進黨不會好？

聯合報／ 主筆室
行政院長蘇貞昌上任將滿4年，下台是早晚的事。記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌上任將滿4年，下台是早晚的事。記者季相儒／攝影

內閣改組的劇本已經寫好，只是行政院長蘇貞昌不想偷看。「蔡蘇體制」雖號稱堅若磐石，但閣揆繼任人選已呼之欲出，黨內「逼宮」壓力大，蘇貞昌再負隅頑抗，只會變成歹戲拖棚、票房毒藥，形成「蘇貞昌不倒，民進黨不會好」氛圍。

蘇貞昌上任將滿4年，下台是早晚的事，且有跡可尋。蔡英文總統12月底召開記者會，公開認可副總統賴清德是她的接班人，全場記者會卻隻字未提蘇貞昌，一邊是「太子監國」、一邊是「敗選內閣」，蘇貞昌如人飲水、心知肚明；最近還稅於民熱議，行政院硬是搶先總統府宣布「發現金」，蘇貞昌想要留下順應民意的下台身影，主動請辭總比「被下台」好看，顯示「蔡蘇關係」已出現微妙變化。

再過3天，賴清德即將成為民進黨主席，無疑是內閣改組的壓力源，賴主席將一展黨政新局之際，豈容蘇內閣的敗選陰影。4年前，在時任副總統陳建仁監交下，卸任閣揆的賴清德將行政院長印信交給蘇貞昌；4年後，3人角色互異，賴魁上任啟動蘇揆下台的樞紐，閣揆的燙手山芋可望交棒給陳建仁，成為意外的歷史巧合。

黨內普遍共識，蘇貞昌主政漫長4年，卡住民進黨中生代的發展。蔡政府只剩1年多尾盤，許多卸任百里侯亟待中央歷練，但蘇系人馬安插在許多重要部會、國營事業，各派系已苦悶多年，如今終於可以苦盡甘來；蘇貞昌下台早是黨內跨派系的最大公約數，只是跛腳的蔡總統擔心僅存的「政治拐杖」還被架空，才讓蘇貞昌欲走還留。事到如今，最捨不得蘇內閣改組的可能就是國民黨，因為少了一個容易上新聞版面的豬對手。

儘管陳建仁受訪表示，他最愛的是研究，不是政治，他是學者，不是政治人物，不用談到接任閣揆的意願。不過，陳建仁如果真的對政治沒有想望，根本不會擔任副總統、四處輔選民進黨候選人，更遑論還在蔡英文邀請下加入民進黨；陳建仁的談話只是表達「個人意願」，不代表總統意志，恐怕也不想把蘇貞昌逼得太難看。

然而，傳聞中的準正副閣揆陳建仁、鄭文燦也未必一帆風順。陳建仁多次為高端疫苗背書的發言，必定成為在野黨箭靶；鄭文燦的論文抄襲風波和桃園建設爭議，也是政壇未爆彈，看似「蔡英文總統的安全牌，卻可能是民進黨的鬼牌」，前途未卜。

2024在即，今年是大選年，農曆年後將進入黨內廝殺期，總統、立委初選暗潮洶湧，過去比較類似「政治吉祥物」的陳建仁能否鎮住各界牛鬼蛇神，民進黨內難掩憂慮，否則蘇貞昌倒了，不代表民進黨就會變好了。

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