將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反業者最高罰5千萬

由於新興菸品種類眾多，「菸害防制法」修法引發矚目，今立法院會三讀修正通過「菸害防制法修正條文」，將禁止電子煙、納管加熱菸。加熱菸及加熱器（載具）都需先申報並經主管機關審查通過，才能製造或進口，電子煙或未核可加熱菸的非法業者，最高可罰5千萬元。

此外，據條文，包括核可的加熱菸在內的菸品，及指定菸品的必要的組合元件（如加熱菸載具），都禁止其促銷與廣告。也就是說，加熱菸和加熱載具就算獲得核准製造或輸入，也不得促銷廣告，違者可罰500萬以上、2500萬元以下罰鍰。

另修正條文也規範，提高菸品警示圖文比例至50％，也將禁菸年齡提高至20歲，任何人不得供應菸品、加熱菸和加熱菸載具等指定菸品及其必要組合元件給未滿20歲之人，並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

三讀條文明定，新法施行日期由行政院訂定。修法說明中也提到，為及時禁止電子煙和未經審查核定的加熱菸，相關法規將自菸防法公告後1個月內施行，警示圖文及加味菸規定自公告後1年施行。

「菸害防制法」已逾十五年未修正，這次修法過程峰迴路轉，歷經五次委員會黨團協商、一次院長召集的黨團協商，不僅朝野對電子煙及加熱菸等態度分歧，草案更成為朝野政治攻防支點，今天在朝野黨團都簽字、達成協商共識下，修法三讀過關。

根據三讀條文，電子煙被規範為「類菸品」，「菸害防制法修正條文」第十五條及二十條明定，製造、進口、販賣、供應、展示或廣告電子煙及其組合元件，可處1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善可按次處罰。

在加熱菸規範方面，雖未直接提及加熱菸字眼，但三讀條文明定為中央主管機關公告指定的菸品，規範業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後始得為之，而且業者送風險評估資料時，也應一併檢送指定菸品必要的組合元件等。

罰則方面，若有業者製造、進口、販售、供應、廣告未審查通過的加熱菸及載具，處新台幣1000萬元以上5000萬元以下罰鍰，並令限期改善、回收、銷毀，屆期未改善可按次處罰。

此外，條文也規定，菸品、指定菸品必要的組合元件，不能以網路、電視、看板、海報、電影片、宣稱通過健康風險評估審查等方式來促銷或廣告。