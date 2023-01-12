快訊

過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

衛星空拍圖證實：中國各地殯儀館「火葬業務爆量」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國延長公衛緊急事件影響指揮中心降級？ 王必勝：照自己時程

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙／台北即時報導
王必勝表示，變異株監測至今主要仍是BA.5，和國內一樣；其次為BF.7和BQ.1，並無未知新的變異株。圖／指揮中心提供
王必勝表示，變異株監測至今主要仍是BA.5，和國內一樣；其次為BF.7和BQ.1，並無未知新的變異株。圖／指揮中心提供

自中國大陸透過直飛航班及小三通入境來台旅客，皆需進行唾液篩檢。指揮中心1月1日至10日整體入境1萬3481人，驗出陽性2282人，陽性率16.9％。指揮中心指揮官王必勝表示，變異株監測至今主要仍是BA.5，和國內一樣；其次為BF.7和BQ.1，並無未知新的變異株。

1月10日公布自松山機場和桃園機場入境共1948人，陽性235人，陽性率12.1％；自小三通入境88人，陽性13人，陽性率14.8％。

外界認為國內只對中國入境旅客邊境採檢，但美國目前流行的XBB變異株也很可怕，也應該要採檢。王必勝則表示，美國目前流行的是XBB.1.5，致重症、致死率並無提高。且WHO也稱讚美國疫情透明，不需要對其做任何加強措施。

他說，目前針對中國進行邊境採檢，主要是要偵測是否有新的、未知變種病毒，因為根據過去經驗，如果有大量快速感染，容易產生新變異株。

不過因應XBB.1.5流行，美國也延長公共衛生緊急狀態至4月。是否也會推遲國內指揮中心降級的規畫？王必勝表示，不論改類或調整通報定義等，會照我們自己的時程。但會參考世界各國對新冠肺炎的認知，例如美國把緊急公衛事件延長到4月，值得進一步了解相關理由，也要尊重WHO看法，都會納入參考規畫。

中國境外移入病毒株。圖／指揮中心提供
中國境外移入病毒株。圖／指揮中心提供
自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
金馬春節交通專案旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
金馬春節交通專案旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供
自中國入境來台旅客採檢情形。圖／指揮中心提供

美國 桃園機場 王必勝 小三通 疫情 變種病毒

延伸閱讀

第3波疫情不會到4萬例？王必勝：小波段 盡快修正推估模型

本土疫情仍在上升中 王必勝：趁過年前快接種疫苗

中國入境一周陽性率19%比預期高？ 王必勝：無從預測

陸流行XBB致腹瀉藥搶購潮？王必勝：中國不是流行這個

相關新聞

美國延長公衛緊急事件影響指揮中心降級？ 王必勝：照自己時程

自中國大陸透過直飛航班及小三通入境來台旅客，皆需進行唾液篩檢。指揮中心1月1日至10日整體入境1萬3481人，驗出陽性2...

將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反最高罰5千萬

由於新興菸品種類眾多，「菸害防制法」修法引發矚目，今立法院會三讀修正通過「菸害防制法修正條文」，將禁止電子煙、納管加熱菸...

花敬群：平均地權條例子法4個月完成 拚上半年施行

平均地權條例三讀通過後，內政部代理部長花敬群今天說，子法會在3、4個月內完成，上半年就可順利施行；且將有日出條款，待子法...

【專家之眼】違憲修法實為居住正義跳票的遮羞布

10日立法院通過平均地權條例，蔡英文總統隨即在臉書發文表示，修法實現更平等的居住權益，是年輕世代對執政團隊很大的期待。似...

立陶宛議員：若讓中國大陸持續為所欲為 整個世界都會受害

蔡英文總統今天上午接見「立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團」，感謝立陶宛多次在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與。她說...

無法參加賴清德「向黨員報告」王世堅：讓基層暢所欲言

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，賴清德今晚將在台北市舉辦「向黨員報告-政見發表會」，現場開放黨員發言。台北市議員王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。