美國延長公衛緊急事件影響指揮中心降級？ 王必勝：照自己時程

自中國大陸透過直飛航班及小三通入境來台旅客，皆需進行唾液篩檢。指揮中心1月1日至10日整體入境1萬3481人，驗出陽性2282人，陽性率16.9％。指揮中心指揮官王必勝表示，變異株監測至今主要仍是BA.5，和國內一樣；其次為BF.7和BQ.1，並無未知新的變異株。

1月10日公布自松山機場和桃園機場入境共1948人，陽性235人，陽性率12.1％；自小三通入境88人，陽性13人，陽性率14.8％。

外界認為國內只對中國入境旅客邊境採檢，但美國目前流行的XBB變異株也很可怕，也應該要採檢。王必勝則表示，美國目前流行的是XBB.1.5，致重症、致死率並無提高。且WHO也稱讚美國疫情透明，不需要對其做任何加強措施。

他說，目前針對中國進行邊境採檢，主要是要偵測是否有新的、未知變種病毒，因為根據過去經驗，如果有大量快速感染，容易產生新變異株。

不過因應XBB.1.5流行，美國也延長公共衛生緊急狀態至4月。是否也會推遲國內指揮中心降級的規畫？王必勝表示，不論改類或調整通報定義等，會照我們自己的時程。但會參考世界各國對新冠肺炎的認知，例如美國把緊急公衛事件延長到4月，值得進一步了解相關理由，也要尊重WHO看法，都會納入參考規畫。