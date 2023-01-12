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立陶宛議員：若讓中國大陸持續為所欲為 整個世界都會受害

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團」，感謝立陶宛多次在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與。她說，台灣會繼續努力，為區域的繁榮及和平穩定更盡一份心力，也盼台灣和立陶宛持續深化夥伴關係，一起強化全球的民主韌性。

立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩以立陶宛的「一月事件」為例，強調全世界必須學到教訓，若讓中國持續為所欲為，不只是區域，整個世界都會受害。

莎卡琳恩提到，今天適逢1月13日前夕，這是非常有象徵性的一天。1991年當時，蘇聯試圖再次占領立陶宛，立陶宛勇敢的人民和平抵抗，堅守國會及重要政府機關，因此在蘇聯的坦克下喪生。她邀請大家共同為這些勇敢抵抗俄羅斯帝國野心的鬥士默哀一分鐘。

莎卡琳恩說，她因此非常能夠體會烏克蘭遭受俄羅斯屠殺、戰爭及侵略的心境。同時，也能了解台灣每天面臨來自中華人民共和國的威脅及壓力。台灣每天都在奮力堅守人民自決的權利、保衛自己的國民，嘗試不斷與國際社會進行交流，維護自己能向世界貢獻及被世界認可的權利，這是非常偉大的目標及工作。例如台灣的防疫表現，必須要努力爭取才能被世界看見，這並不公平，對此完全能夠理解。

莎卡琳恩說，俄羅斯及中國，一個是共產主義國家，一個是前共產主義國家。但是她不認為有所謂的「前共產主義國家」，因為共產主義是一個根深蒂固的心態。她的家族曾遭受俄羅斯共產主義的侵害，所以她非常了解未能吸取教訓的後果。

蔡總統說，過去這幾年來，台灣和立陶宛完成互設代表處，以實際行動向國際社會展現民主盟友團結合作的決心。雙方也持續促進各領域的交流，包括國發會龔明鑫主委率領經貿及半導體考察團前往立陶宛訪問；立陶宛的農業、交通及經創部的次長也先後來台訪問，尋求更多跨領域合作的機會。

蔡總統說，台灣和立陶宛也在許多國際關切的議題上加強合作。這次訪團來訪將針對防制假訊息、網路安全、全民國防等議題，和我國相關部會及專家交換意見。

蔡總統指出，面對威權主義持續擴張，台灣有能力，也有意願和國際民主盟友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起來確保我們的生活方式。藉著今天的機會，她要特別感謝立陶宛政府及國會，多次在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與，展現民主盟友相互扶持，團結面對挑戰的精神。

立陶宛 俄羅斯 蘇聯

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