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無法參加賴清德「向黨員報告」王世堅：讓基層暢所欲言
民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，賴清德今晚將在台北市舉辦「向黨員報告-政見發表會」，現場開放黨員發言。台北市議員王世堅近來因砲轟行政院長蘇貞昌、新竹市前市長林智堅引發綠營基層不滿，他下午受訪表示，今天已經有排行程，時間上衝突沒辦法去，但也剛好讓基層黨員暢所欲言。
王世堅說，他一開始不知道有這場，沒有辦法去，但也不必個別跟賴清德表示什麼意見，因為不必，大家有心靈契合的部分就好，未來的賴清德主席，跟40萬位黨員，都有心靈契合的部分，大家共同一致，都應該彰顯民進黨創精神 ，這就是共同的默契。
王世堅說，賴清德副總統上周在立委補選幫吳怡農最後一場廟口開講時，他們也見過面，那場是他主辦的，都有溝通管道、機會，今天剛好行程上他不知道，時間上有衝突，沒辦法去，也剛好讓基層黨員暢所欲言。
至於有黨員建議賴情德當主席要以黨紀處理王世堅，王世堅說，主席應該知道怎麼樣處置，他接受賴主席任何的處置 ，但是他所知道，他認識的民進黨創黨黨員，在這幾天，他們有私下特別聯絡他，都是鼓勵他，沒有受到這幾天政論節目轟炸他影響。
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