不同行政團隊接手特別預算？政院：政策會延續

行政院今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，確立稅收超徵中央可運用的3800億元的法源。不過，隨著內閣即將改組，外界關注，未來特別預算是否會是不同行政團隊接手。行政院發言人羅秉成表示，不管哪個行政團隊，都會依總統指示，延續執行政策。

民進黨政府將在立法院休會後啟動內閣改組，外界質疑若立法院下周就通過特別條例，行政院是否會以現在的行政團隊到立法院報告特別預算？

羅秉成今天在院會後記者會表示，政策是延續的，行政院長蘇貞昌依蔡英文總統指示，率內閣團隊做特別條例規畫，也正在進行相關特別預算的籌措，只要立院通過特別條例及特別預算，就會繼續執行，不管是哪個行政團隊，都會依總統指示，把這個政策延續執行下去。

羅秉成表示，假設真有另個內閣團隊，他相信仍會貫徹總統政策指示，按照這樣的目標去執行，「因為這個事情要做，現在已經要求，不是等到後面的內閣去要求」， 即使部會首長換人、有所調整，但部會工作不能停歇，這應該是行政一體、政策延續起碼的要求。

至於內閣人事調整，羅秉成仍重申，昨天總統府已說明，希望立院盡快通過總預算，待這會期結束時，總統和院長就內閣人事調整，就會有所討論，有定案就會對外說明。對於立院延會時程，羅秉成說，無法評論，尊重立院決定。