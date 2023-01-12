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趙少康、張亞中都想選總統 侯友宜回應了

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
外界關注國民黨究竟誰要出戰2024總統大選，擔憂再度鬧分裂，新北市長侯友宜今日在112年春節平安袋記者會受訪時作出回應。記者張睿廷／攝影
外界關注國民黨究竟誰要出戰2024總統大選，擔憂再度鬧分裂，新北市長侯友宜今日在112年春節平安袋記者會受訪時作出回應。記者張睿廷／攝影

中廣董事長趙少康、孫文學校創辦人張亞中皆表態想參加2024總統大選，外界擔憂國民黨再度分裂。新北市長侯友宜受訪時表示，大家在面對未來時，要不分族群、不分黨派，才能共好並團結在一起。

侯友宜今日出席112年春節平安袋記者會時說，大家面對未來不但要共好，更應該不分你我，不分族群也不分任何黨派，團結在一起，好好做事，自己是新北市的市長，所以會努力做好在新北市的工作。

另外，侯友宜如真要參選總統，鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲也被外界討論是不錯的搭檔人選。侯友宜回應，每個人都有不一樣的角色，每個人都是為台灣共好，把握當下好好做事，讓國家能夠永續發展，這才是大家的心願。

侯友宜 趙少康 張亞中 國民黨

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