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蕭景田涉賄是否開鍘 侯友宜：依規定處理
國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄，士院裁定蕭景田1500萬元交保，外界關注國民黨主席朱立倫是否開鍘。新北市長侯友宜表示，全案已經入司法程序，他們就會依照相關法律的規定處理。
侯友宜今日出席112年春節平安袋記者會時說，現在已經進入司法程序，會有相關的規則，法律怎麼規定，他們就怎麼做，有相關的辦法的。
媒體關注侯友宜是否認為黨中央應該對蕭景田開鍘，侯回應，目前仍在在司法程序當中，司法當中會有一個審判過程。
另外，新北市殯儀館案共有1人遭聲押、14人交保。侯友宜說，該案是新北市殯葬處主動發覺後報請政風單位、廉政署以及新北地檢來偵辦，市府主動揭弊、毋枉毋縱，全力防阻貪瀆事件發生，他們會用負責任的態度，期待所有的新北市府人員只要有發現不法，情資蒐證完畢，就立即報警偵辦，絕不寬待。
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