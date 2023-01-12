過半民眾認為綠不能控制兩岸局勢 學者：2024面臨苦戰

兩岸局勢民主文教基金會今天公布兩岸議題最新民調，55.2%民眾認為，兩岸局勢緊張，執政的民進黨不能控制兩岸局勢發展，只有25.8%認為，民進黨可以控制兩岸局勢發展。學者表示，兩岸關係持續惡化，加上蔡政府推動兵役延長政策，可以預見2024大選，民進黨不論推誰參選，都會陷入苦戰甚至「變天」。

民主文教基金會公布「民眾對當前兩岸關鍵性問題的看法」民調，其中一道問題詢問，「中共認為民進黨正以各種手段推動台獨，使得兩岸局勢更加緊張，請問您認為執政的民進黨能不能控制局勢發展？」

民調結果顯示，33.7%民眾認為「不太能」、21.5%認為「完全不能」，5%認為「完全能」、20.8%認為「還算能」，但也有19%民眾未表態。

民調也詢問，「抗中保台」與「和中保台」，哪一項對台灣最有利。結果顯示，52.7%民眾認為和中保台對台灣最有利，25%認為抗中保台對台灣最有利，但也有22.2%未表態。

針對所謂「疑美論」，這份民調也詢問民眾，是否同意「只有相信美國、親近美國，才能保衛台灣」的說法。民調結果顯示，62.1%民眾不同意、29%同意，8.8%未表態。

澳門理工大學名譽教授邵宗海表示，多數民眾認為民進黨無法控制兩岸局勢發展，可以預見2024年選舉發展情勢，不論民進黨推派誰參選總統，都應會面臨苦戰。台大政治系教授左正東說，根據這份民調，有超過兩成泛綠支持者，認為民進黨無法掌控兩岸局勢發展。

政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成說，蔡政府推動兵役延長政策，恐讓2024「變天」。台灣兵役延長議題，美國一定有「角色」，美國就是希望台灣人去當「砲灰」，台灣只是美國對中國大陸的誘餌，他呼籲北京要沉住氣，避免掉入美國陷阱。

文化大學政治系教授楊泰順則說，這份民調並未詢問民眾對兩岸若發生戰爭的相關問題，但日前華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日前發表2026年台海戰爭兵推，顯示包括國際智庫以及政府相關決策圈，都已在為兩岸戰爭「估算」，憂心兩岸關係惡化，甚至兵戎相見。