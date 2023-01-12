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黑金介入台南議長選舉 蔡育輝批民進黨假停權3年無任何改變

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝痛斥民進黨中央黨部停權3年是假停權。記者吳淑玲／翻攝
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝痛斥民進黨中央黨部停權3年是假停權。記者吳淑玲／翻攝

民進黨中央廉政委員會昨針對台南議長賄選案表示，若被聲羈或羈押就停權3年。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天說，民進黨中央黨部停權給百姓的感覺不會很好，只是騙局，停權3年是假的，議長選舉4年一次，騙不過，4年後議長選舉再來，這種作法不認同。

蔡育輝今自錄影片對外說，感謝民進黨給國民黨重新執政的機會，痛批一個黑金和市府勾結的議長選舉，竟然民進黨中央黨部只以停權3年，黑恐嚇議員，金是賄賂議員。

他說，他參與民主政治幾十年來，不曾遇過黑介入裡面，假停權3年不能改變議長選舉黑金介入的事實，很多人被押走了，民進黨要慎重考慮，不要再傷害台灣人的心。清廉勤政愛鄉土，綠色執政品質保證是基本理念，「失去根本的理念，台灣人為何還要為你犧牲，共匪戰爭來了還要為你抵禦外武，讓你貪汙用黑金治國」，請民進黨要好好考慮一下。

民進黨 台灣人

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