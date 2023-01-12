高嘉瑜、王世堅變出氣豆沙包？她嘆民進黨已輸到失去理智

民進黨九合一、嘉義市長、北市立委補選三連敗，黨內檢討聲不斷，有人喊出開除立委高嘉瑜、北巿議員王世堅。民進黨前立委謝欣霓今天在臉書表示，民進黨的執政有脆弱到兩個人講幾句話就垮台嗎？還是真正的頭號戰犯躲在後面操控這一切呢？

謝欣霓提到，民進黨已輸到失去理智，更丟臉的是，某個自詡為清流的派系，到現在還不敢做出對的事情。針對責任政治，該負責任的就得負責，才有辦法結束這不斷失血的戰場，「不要位子做久了，老屁股就變得跟以前我們討厭的國民黨一樣⋯⋯。」

謝欣霓今天在臉書表示，想要討厭高嘉瑜跟王世堅，那就在未來他們要選舉的過程中，挑戰他們戰勝他們！現在他們兩個成了黨內的箭靶，彷彿他們就是1126敗選的頭號戰犯。事實上真是如此嗎？

謝提到，「在野黨已不再無能，整隊好了就是要跟你短兵相接，遍地烽火，在曾經執政過的縣市，就是要無窮無盡的羞辱你」，「而我們卻用盡力氣，抓著兩個台北市的民代狂打當作出氣豆沙包。」