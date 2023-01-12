朱立倫說訪日還沒規劃 但有責任為藍總統候選人打基礎

國民黨主席朱立倫今天出席中華民國婦女總會第七屆第三次全國會員代表大會，會前受訪被問到關於2024的規畫，朱立倫表示，他堅定相信國民黨要團結一致、無私無我，放下自我，以大我為重，最後才能勝選，「這過程當中不要給任何人看到國民黨有任何自私自利和任何的內亂」。

朱立倫表示，他還是堅定相信國民黨要走對的路、提對的人，要團結一致，無私無我，放下自我以大我為重，最後才能勝選，這是藍營選民共同的期待。

針對傳出朱立倫將年後訪日，副主席夏立言要再次赴陸。朱立倫有些不耐的表示，他常常看到這類的文章，只能說國民黨對國際和兩岸的交流路線是持續的，他一直都是堅持這樣的路線，例如他昨天也有接見外賓，今天下午也有來自美國、德國的兩團外賓，這是國民黨堅持的路線。

至於出訪的時程或者是安排，朱立倫強調：「目前都還沒有」、「我真的是有時候滿佩服媒體，在我還沒有規畫的時候就可以想出來」。

不過，朱立倫也說，他作為黨主席有這個責任，國民黨的國際部、大陸部都有這個責任，希望幫國民黨建構更好的國際關係，更安定和平的兩岸關係，也為未來國民黨的總統候選人，包括重要的候選人奠定基礎。

針對新科立委王鴻薇提議總統初選要納入民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，朱立倫表示，他多次強調國民黨歡迎所有非綠陣營的朋友加入國民黨，光靠國民黨的力量是不夠了，一定要團結大家，不管是剛剛完成的台北是立委補選還是去年的九合一大選，以及接下來的南投立委補選，都是要秉持這樣的原則，所有結合非綠陣營的好朋友，大家團結一致才能夠共同下架民進黨，共同讓台灣更好。