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國民黨選總統內鬥？王鴻薇：表態很正常 重點是整合

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天在松江南京東路口向民眾謝票並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天在松江南京東路口向民眾謝票並接受媒體訪問。記者徐偉真／攝影

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天表示，立法院昨天已通知，她將於16日下午至立法院宣誓就職。

王鴻薇上午在南京東路、松江路路口站路口向民眾謝票並接受媒體訪問。

國民黨前中常委蕭景田涉嫌為台北市議員林杏兒買票，昨天有媒體曝光疑似買票的錄音檔。王鴻薇說，任何司法案件她都希望檢調毋枉毋縱，有多少證據就如何辦案，她都尊重司法調查。

孫文學校總校長張亞中昨宣布將參與國民黨總統初選，並表示國民黨可和台灣民眾黨主席柯文哲合作。王鴻薇說，她之前說過希望國民黨未來能把黨外人選也納入民調，也就是整合出最強人選來下架民進黨，這是大家的共同目標。

媒體追問目前張亞中和中廣董事長趙少康都表態選總統，會不會擔心過去國民黨內鬥重演？王鴻薇說，不會擔心，民主社會中表態很正常，重點是最後整合，以及黨外的在野大聯盟整合，若整合的好，未來就團結一致對外。

台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天在松江南京東路口向民眾謝票，有一台經過的遊覽車特地輕按喇叭向她打招呼，車上乘客熱情豎起大拇指和她比讚。記者徐偉真／攝影
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天在松江南京東路口向民眾謝票，有一台經過的遊覽車特地輕按喇叭向她打招呼，車上乘客熱情豎起大拇指和她比讚。記者徐偉真／攝影

王鴻薇 國民黨 立法院

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