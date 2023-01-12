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國民黨選總統內鬥？王鴻薇：表態很正常 重點是整合
台北市立委第三選區補選當選人王鴻薇今天表示，立法院昨天已通知，她將於16日下午至立法院宣誓就職。
王鴻薇上午在南京東路、松江路路口站路口向民眾謝票並接受媒體訪問。
國民黨前中常委蕭景田涉嫌為台北市議員林杏兒買票，昨天有媒體曝光疑似買票的錄音檔。王鴻薇說，任何司法案件她都希望檢調毋枉毋縱，有多少證據就如何辦案，她都尊重司法調查。
孫文學校總校長張亞中昨宣布將參與國民黨總統初選，並表示國民黨可和台灣民眾黨主席柯文哲合作。王鴻薇說，她之前說過希望國民黨未來能把黨外人選也納入民調，也就是整合出最強人選來下架民進黨，這是大家的共同目標。
媒體追問目前張亞中和中廣董事長趙少康都表態選總統，會不會擔心過去國民黨內鬥重演？王鴻薇說，不會擔心，民主社會中表態很正常，重點是最後整合，以及黨外的在野大聯盟整合，若整合的好，未來就團結一致對外。
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