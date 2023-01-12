林智堅慘淪戰犯？ 媒體人點「3件事」酸：真的有冤

調查官余正煌自訴民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲，台北地方法院昨（11日）首度傳喚二人出庭，林智堅全程矢口否認，對此，其台大國發所指導教授陳明通表示，「絕對是冤案」，不過此言一出，立即遭媒體人張禹宣調侃，「林智堅真的有冤」，冤就冤在只有他一人淪全黨戰犯。

張禹宣11日於臉書發文稱「林智堅真的有冤」，他針對陳明通堅持為林智堅喊冤一事點評，林智堅的最大冤屈就是依照黨中央的選舉對策，堅持捍衛自己清白，甚至不惜與台灣大學火車對撞，最後落個粉身碎骨。反觀師出同門的鄭文燦與蔡適應，在論文案爆出後紛紛表示，「尊重結果、虛心接受」，讓張禹宣笑說，「林智堅可能在心裡大喊，『說好的一起對抗全世界呢？怎麼就這樣把我賣了？』」。

據張禹宣分析，林智堅作為候選人，對於論文案的處置絕非個人的意志，而是尊重黨中央安排，事後一切卻由自己承擔，還落了個民進黨大戰犯的下場，「當然有冤」。

再就論文本身，張禹宣直言，「陳明通的學生可不只林智堅一人，國民黨手上還有許多『未爆彈』對比資料，證明抄襲並非個案而是系統性犯案」，而且如果按照陳明通所說，「林智堅有冤，是余正煌抄襲」，言下之意就是陳明通為了余正煌，讓他抄襲林智堅，「讓堂堂的林智堅市長當代筆，真的是很冤」。