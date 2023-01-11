閣揆「蘇下陳上」下一波人事這兩人！此事卻掀黨內紛擾

蔡政府啟動內閣改組，行政院長「蘇下陳上」，從蘇貞昌換成陳建仁。據了解，總統府正在處理的兩個人事案為，行政院副院長、總統府秘書長，將分別由桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍接任；相關人士待蔡總統最後決定。

民進黨九合一敗選啟動內閣人事盤點，派系人士指出，近來鄭文燦任行政院副院長傳聞不斷，最後也將會是鄭文燦接任副閣揆。但蔡英文總統在徵詢人事時，給林佳龍兩個位子選擇，分別是總統府秘書長、行政院副院長。

林佳龍方面從九合一敗選後在搶位戰局幾乎消失。黨內人士指出，總統提出的兩項選擇，副閣揆方面林未表態；至總統府秘書長，林佳龍在選後有被徵詢，當時拒絕；但據了解，派系內不少人勸進，林佳龍最後點頭可能性高。

也有黨內人士也為林佳龍抱屈，指林當初爭取台北市長，最終黨內硬要林佳龍選新北，明知不可為而為之，林佳龍卻沒有抱怨。但親近林佳龍人士強調，民進黨在敗選後，如何實質檢討才是重點，現在不是討論位子的時候。

不過，選後四十七天明爭暗鬥讓黨內氣氛詭侷。據指出，近來蘇系立委曾在政論節目休息時間、立法院私下聊天時，表達對鄭文燦的不滿。

據綜合轉述，主要是認為鄭文燦選完後先向黨內各派系表達有意爭取黨魁，論文案爆發後，當時蘇貞昌仍穩固，鄭原爭取「蘇不下台的副院長」；但當黨內開始對蘇貞昌逼宮後，鄭態度也丕變，並操作「鄭文燦任副閣揆定於一尊」，甚至以「壓垮蘇最後一根稻草」形容鄭。

但蘇系人士受訪時緩頰，鄭文燦強項就是人和，不可能讓自己陷入「牆頭草」的情況，尤其他辭足協理事長，很明顯就是有談好要入閣，稱蘇系反鄭是過度解讀。對此事，親近鄭文燦人士則說，「不是事實，純屬謠言！」