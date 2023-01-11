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廣州一輛BMW衝撞人群「反覆碾壓」後撒錢 釀5死13傷

年關將近 蘇貞昌下令積極杜絕不法走私、偷渡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今主持政院治安會報。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌今主持政院治安會報。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今主持治安會報，責成交通部持續精進道路交通安全改善作為，並提出有效辦法，以降低交通事故死傷人數。至於查緝走私執行成效與策進作為方面，蘇也指示海巡署完善照顧第一線辛苦執勤人員，定期汰換更新車輛及設備，以滿足其執勤需求，並在年關將近之際，協同內政部及法務部，積極杜絕不法走私、偷渡行為。

近日重大治安事件頻傳，蘇揆表示，如台南88顆子彈案，請同仁持續努力。此外，治安防治工作相當重要，若相關部會能及早遏止、阻於源頭，將可減少執法人員負擔，防範未然。

在聽取交通部「道路交通安全改善執行情形」報告後，蘇揆表示，請交通部持續精進道安改善作為，並提出有效辦法，以降低交通事故的死傷人數。此外，蘇也指示交通部以「加強改善人行環境」等為關鍵課題，強化監理作為，同時也請內政部警政署強力執法，內政部營建署及交通部公路總局共同加速改善。

蘇貞昌提到，感謝海巡署近年來持續防堵非洲豬瘟，以及全力遏阻不法走私犯罪的辛勞。他於2021年核定「(2022-2031年)籌建海巡遠洋巡護船計畫」，投入近130億元，強化執法需求，並持續挹注經費與資源，也請海巡署完善照顧第一線辛苦的執勤人員，定期汰換更新裝備、車輛，以滿足其執勤需求。

針對去年9月至11月陸續有大批龍蝦運往馬祖，恐涉及不法走私行為，蘇揆表示，雖然連江地檢署已分案偵辦中，但針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然，尤其年關將近，海巡署應與內政部及法務部共同合作，積極杜絕不法走私、偷渡行為。

海巡署 交通部 走私 蘇貞昌

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