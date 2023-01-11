主持毒品防制會報 蘇貞昌：反毒宣導應與時俱進

內閣改組聲浪不斷，行政院長蘇貞昌今仍主持「行政院毒品防制會報」並頒獎表揚緝毒及全國打詐有功人員，肯定及感謝他們鍥而不捨投入毒品防制與打詐工作。蘇貞昌責成相關部會，在毒品防制宣導能不斷與時俱進，以清楚易懂、方便記憶、易於口語轉述等方式分眾宣導，以達反毒宣導成效；也請各主管機關轄下的司、署、局長，務必加強「阻斷毒品源頭」及「降低用毒兒少」，確實拿出有效辦法。

蘇貞昌會前先頒獎表揚第7波「安居緝毒專案」緝毒有功人員（10人）及全國打詐有功人員（5人）。

蘇貞昌指出，他在2020年底即核定「新世代反毒策略行動綱領」第二期，4年再投入150億元，強化相關反毒作為；去年7月也核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以全面遏止詐欺。此次第7波安居緝毒專案在各有關單位通力合作下，不只毒品查緝方面大有斬獲，查獲史上最大宗的大麻貨櫃走私案，還破獲史上最大宗的栽種大麻案，更瓦解大型毒品交易平臺，相當不簡單。

蘇貞昌提到，打詐方面，在橋頭地檢署鄭子薇檢察官指揮偵辦下，成功破獲國內首宗「第三方支付業者涉嫌洗錢案」，專案小組發揮團隊合作精神，運用科技偵察、數位證據分析等方法，溯源斷根，進而瓦解龐大的詐騙洗錢集團。蘇揆指示各部會繼續努力投入緝毒打詐，並呼籲國人從方方面面為查緝人員加油，一起協力讓不肖之徒無法得逞，讓國家社會有更好的環境、更安居樂業。

蘇貞昌說，除了既有針對毒品施用者或犯罪者懲戒與輔導處置外，因應時代的進步，毒品防制宣導也應與時俱進，尤其大麻及新興毒品是青少年族群最容易受到引誘而接觸的毒品，請法務部、衛福部、教育部、勞動部及國防部等有關部會，研析宣導對象的年齡層、習慣、喜好及接收訊息管道等，以清楚易懂、方便記憶、易於口語轉述等方式進行分眾宣導，以達反毒宣導成效。

此外，蘇院長亦請各有關單位加強自身反毒知能訓練，及早察覺所屬單位同仁或學生等異常行為，並防範於未然；如涉及跨部會合作事項，也請政務委員羅秉成統合督管。

蘇揆也提到，許多施用毒品與濫用藥物的受害者或涉入者都年紀尚輕，因誤入歧途或交友不慎，經由同儕引誘或交友圈外擴而接觸毒品，當發現不對勁時，已難以回頭，令人痛心疾首，請各主管機關轄下的司、署、局長務必在其業務範圍內，加強「阻斷毒品源頭」及「降低用毒兒少」，確實拿出有效辦法。

針對「海關倉儲通關規範快遞人員不得進入理貨區」，蘇貞昌表示，快遞人員不得進入理貨區已於今年1月實施，在他上次到海關視察、要求後，加上航警局警力進駐後，已經看到立竿見影的效果，但絕非只有看幾件案子的進步。在人員溯源管制、物理隔絕、作業規則、人員配置等機制都要持續完成，並找到方法、建立制度，也請相關部會持續努力。