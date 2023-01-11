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賴清德基隆政見會場 高嘉瑜、王世堅挨罵 郭正亮也中槍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲，黨員發言踴躍。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲，黨員發言踴躍。記者邱瑞杰／攝影

參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲。有支持者說，民進黨還沒有強大到容許同志「黨內捅刀」，也有人主張強力反擊假新聞。賴清德回應擔任黨主席會找回創黨價值、建立澄清機制和約束黨內團結，違反黨紀絕對嚴格處理。

賴清德向黨員報告「重整旗鼓，重新出發」基隆場政見發表會，今晚7點30分在和平島台船活動中心舉行，主辦單位準備380張椅子，幾乎坐滿。

發表會一開始，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和、基隆市議會議長童子瑋、立委蔡適應和基隆市前市長林右昌先後發言，接著開放黨員表達心聲。賴清德聆聽後，再發表政見及回應黨員意見。

有黨員覺得民進黨對假消息的澄清速度過慢，力道不足，應該不要讓事件「燒」超過兩天。

也有人說，民進黨現在有包容力，但沒有約束力，要求開除立委高嘉瑜、台北市議員王世堅，還有人把矛頭指向前立委郭正亮。但也有人認為，高、王的言行會有影響力，是因為黨內出問題，開除不是重點。

一次資深黨員說，民進黨是代表本土意識的政黨，這次選舉挫敗他很悲傷。有人建議賴清德要經營基層，恢復入黨20年、25年發獎牌，未來入黨30年可以免繳黨費。

賴清德說，民進黨應該找回讓人民感動的力量，要照顧黨員的生活，支持發獎牌和研議免繳黨費制度。黨也要像是公益團體，如辦冬令救濟活動。

賴清德表示，他會團結民進黨，不因失敗而散掉，失敗但不能失志，團結才能重新再起，穩住政權。民進黨也要擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」和「綠色執政，品質保證」的招牌，栽培更多年輕人才。

參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲，黨員發言踴躍。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲，黨員發言踴躍。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德（右三）今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德（右三）今晚到基隆市「向黨員報告」，發表政見並聆聽黨員心聲。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德（右一）今晚到基隆市發表政見，散場時一一與出席者握手致意。記者邱瑞杰／攝影
參選民進黨主席的副總統賴清德（右一）今晚到基隆市發表政見，散場時一一與出席者握手致意。記者邱瑞杰／攝影

民進黨 賴清德 基隆

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