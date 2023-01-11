游毓蘭籲放寬非洲豬瘟疫區肉品 綠委一看提案：住山洞裡嗎

國民黨立委游毓蘭近日提案，主張放寬非洲豬瘟疫區肉品來台的規範，民進黨立委林俊憲今天質疑，游毓蘭一下怪政府沒有宣導清楚、一下稱標準難以信服，但是新的罰則已經上路4年，「請問是住在山洞裡與世隔絕嗎？」

按照我國現行規定，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉或豬肉製品，將可開罰20萬元至100萬元，游毓蘭近日提出農委會的預算提案，主張攜帶非洲豬瘟疫區生鮮豬肉跟加工肉品的罰則一致不合理，認為防檢局要調整裁罰基準，形同要放寬非洲豬瘟疫區肉品來台的規範。

林俊憲晚間在臉書發文指出，隨著出入境旅遊逐漸恢復，其實台灣的邊境檢疫也如臨大敵，「非洲豬瘟」這幾個字也許大家已經很久沒有聽到，但卻是切切實實對台灣養豬業的威脅，怎麼會還要提案把它放寬，「在好不容易成為非疫區的時候提出，有何居心？」

林俊憲說明，仔細看游毓蘭提案的內容，其實都是在講一件事，就是認為「不知者無罪」，一下怪政府沒有宣導清楚、一下稱標準難以信服，但是新的罰則已經上路4年，新聞上也每每出現攜帶被開罰的案例，「現在還不知道不能攜帶肉製品，是住在山洞裡與世隔絕嗎？」

林俊憲說，游毓蘭說要分級罰款，身為交通委員會的委員，他非常清楚這在實務執行上不可能，派駐機場的各單位人員都很忙碌，檢疫人員根本沒有多餘的時間一個個鑑定合不合格、要怎麼罰，反而會衍生更多爭議，而且拖累抽查的效率，游毓蘭會提這種案子，肯定沒有問過第一線人員的經驗。

林俊憲也說，其實在4年前新制剛上路時，提案的游毓蘭就曾經批評過，理由一模一樣，當時也受到輿論不少批評，怎麼現在又捲土重來，難道是覺得選舉結果不錯，所以又可以隨心所欲亂搞，「如果真是這麼想，那很歡迎再多提一些這種案子，我們再看民意到底支持怎麼做！」