謝曉星性騷女部屬遭拔官 范雲喊修法：受害者不要害怕

原能會主委謝曉星去年遭指控性騷擾，行政院今天公布調查報告，謝曉星遭行政院長蘇貞昌免職，並且移送監察院調查。民進黨立委范雲說，現行「性別工作平等法」無法針對雇主性騷擾下屬的現象有所作為，自己已經提出修法版本，希望所有受害者不要害怕。

行政院今天公布謝曉星遭指控性騷擾、霸凌的調查報告，蘇貞昌認為謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負人民之信賴付託，情節重大，已經不適任原能會主委職務，即日起免職，而謝曉星在得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委。

范雲下午透過新聞稿指出，希望謝曉星深切反省，行政院要持續努力改進，營造性別平等的工作環境，雖然本案沒有被害人出面申訴，但是行政院仍然組成專案小組，主動調查，而且最後調查小組還達成一致決議，認定謝曉星性別騷擾及性別歧視屬實。

不過，范雲說明，如果就法制面而言，目前「性別工作平等法」仍無法針對雇主性騷擾下屬的現象有所作為，按照現行法規，將會出現雇主做為一個被申訴對象，但是卻「自己調查自己」的荒謬現象。

范雲呼籲，立法院應該盡快修法，完善雇主性騷擾的法制漏洞，自己也已經提出「性別工作平等法」的修法，並且呼籲勞動部盡快提出對案。

范雲也說，希望藉由這個機會，告訴所有遭遇雇主性騷擾的受害者們，不要害怕，勇敢為自己發聲，也許結果不一定會是正義的，但是學習說出自己的感受，就能藉此長出力量。

民進黨立委賴品妤則認為，謝曉星作為行政機關首長，本來就要接受最高標準的檢視，行政院不能把這次的調查結果當作終點，應該要更引以為戒、通盤檢討，彌補不足。

賴品妤建議，過去有很多民間團體與立委都曾經倡議修正「性別工作平等法」，特別是雇主本身是加害人的情況下，相關程序規範、罰則等有不足之處，行政院應提出修法版本。另外，各行政部門在檢查性平案件處理流程時，應該考量如果加害者是行政機關首長時要怎麼處理。

時代力量立委王婉諭也發布新聞稿表示，根據行政院所公布的調查報告內容，謝曉星涉及職場性騷擾、霸凌的相關情事非常明確，多名受訪者皆證實他的惡形惡狀，明顯嚴重違反「性別工作平等法」，作為中央二級的行政機關，原能會給社會大眾做了最糟糕的示範。

王婉諭強調，這次原能會做出的重大不良示範，行政院必須要徹底檢討各部會內部的性別平等概念，以及性騷擾申訴處理機制是否落實與完備，否則不但無法成為民間企業的表率，更會淪為社會大眾的笑柄，未來要如何要求一般民間遵守「性別工作平等法」的規定。