考試院慶發表演講 陳建仁勉國家用人制度更彈性

考試院今舉辦93周年院慶活動，邀請前副總統陳建仁出席發表專題演講。陳建仁在會中期勉國家能以更彈性的用人制度，吸引民間人才進入公部門服務，並促進官民交流。

由於陳建仁被傳是下任閣揆人選，這項演講特別受矚。考試院說明，93周年院慶活動原本預定於1月4日舉辦，因蔡總統指派陳前副總統擔任特使，前往梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世葬禮，因而順延至今日辦理。

陳建仁今以「從防疫談跨域合作與用人選才」發表專題演講，藉由回顧台灣和國際從SARS到COVID-19的防疫策略與經驗，闡述社會在危機應變時跨域人才合作的重要性，以及用人選才制度的彈性對提升政府應變能力的意義。

陳建仁在演講中提到「在危機中學習變革」的重要性。他回顧2003年抗SARS工作告一段落後，有感於全球性傳染病將是未來政府隨時需要因應的挑戰，因此全力推動相關修法，建立防疫醫師制度，引進優秀的醫師進入公部門服務，使後續政府因應禽流感及COVID-19的防疫能量得以建立。他說，感謝考試院能夠與行政、立法部門合作，創造用人彈性和跨域合作機會，讓醫事人才能有為國家服務的機會和榮譽感。

陳建仁表示，他早年服務於國科會時，欠缺完好的制度，負責專業學門的處長若無文官資格，只能以研究員的身分兼任，修法後才得以教授資格聘任，滿足實務上的需要。藉由醫事人員及教育人員任用制度的兩個案例，他期勉國家能以更彈性的用人制度，吸引民間人才進入公部門服務，並促進官民交流。他也肯定日前考試院推動「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修法，讓更多民間專業人才能加入公部門，在公共事務上發揮專長，也強化政府施政能量。

陳建仁說，吸引專業人才加入政府行列，最重要的是建立工作的使命感和榮譽感，也需要建立制度的彈性、及待遇與升遷的誘因，不能期待一套西裝給所有人穿。他也從政府防疫的經驗出發，期勉所有公務同仁培養面對風險的因應能量，具備改革思維、和洞察組織脆弱點的能力，以面對各種突發的挑戰。