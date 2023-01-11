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綠指拖延菸防法修法 藍氣喊抹黑：不延會不簽總預算

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨團總召曾銘宗表示，不滿民進黨將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，因此撤回這會期延會建議，也暫時不簽署總預算協商結論。本報資料照片
國民黨團總召曾銘宗表示，不滿民進黨將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，因此撤回這會期延會建議，也暫時不簽署總預算協商結論。本報資料照片

「菸害防制法」修正草案昨經朝野黨團第五次協商後終達成共識，不過，國民黨立法院黨團不滿民進黨今天早上開記者會，以國民黨團還未在「菸防法」協商結論上簽字為由，批評國民黨拖延修法「放任菸害持續」。今天協商時，國民黨團批評綠營抹黑、破壞朝野互信，聲明這會期若不延會將暫時不簽署總預算案協商結論。

另外，國民黨團人士表示，國民黨團今下午後已簽完「菸防法」協商結論送出，預計明天院會會通過該法。

國民黨團總召曾銘宗率黨團立委退出今日黨團協商後，受訪時不滿表示，民進黨既要求在野配合、又抹黑在野，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，對此操作不能認同。

曾銘宗表示，國民黨原本的立場是電子煙及加熱菸都禁止的「雙禁」，是更高規格的守護民眾健康，但在民進黨堅持下，國民黨已做最大讓步，而自己昨天才拿到協商結論，總是要花時間和黨內立委溝通，沒想到今早就被操作成是為了延會惡意阻擋修法，因此將延會建議收回，也拒簽總預算協商結論，抗議破壞互信的民進黨，「朝野沒共識」。

民進黨團總召柯建銘在今天協商時，曾說對早上綠營的記者會表態道歉，但曾銘宗表示，不接受此道歉。

曾銘宗指出，民進黨在審查預算過程，也發動側翼抹黑國民黨「案海戰術」，國民黨是基於立委職責的合理監督，難道政府預算都不用把關？且後來經協商，國民黨團也配合併案，但民進黨還是要在「菸防法」做文章，菸防法明明是民進黨自己多次轉彎，根本是「打人喊救人」。

曾銘宗也表示，會拒簽預算協商結論也有另個原因，民進黨敗選後本早該改組內閣，但一直到今天才傳出行政院長蘇貞昌卸任消息，政府若要改組應該早在總預算討論之前就公布、提出規劃，否則審預算的權責邏輯不清，因此拒簽結論，對於政府不負責任的態度表達抗議。

國民黨 民進黨 記者會

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