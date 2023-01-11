綠委指控拖延菸防法修法 國民黨團拒簽總預算協商結論

民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天指控，國民黨團拖延「菸害防制法」立法程序，放任菸害持續，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團沒有必要這麼配合，但是還要被民進黨團罵，因此國民黨團撤回延會的提案，並且不簽署總預算的協商結論。

民進黨立法院黨團上午舉行「國民黨拖延立法程序，放任菸害持續」記者會，羅致政指出，立法院社會福利及衛生委員會昨天協商「菸害防制法」修正草案，在場立委已經取得共識，但是國民黨團幹部沒有簽名，促使修法面臨變數，呼籲國民黨團不要拖延，放任菸害持續。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，曾銘宗在會中批評，國民黨團沒有必要這麼配合，但是還要被民進黨團罵，現在朝野沒有共識，因此即刻起撤回延會的提案，並且不簽署總預算的協商結論，語畢隨即退席表達抗議。

國民黨立委李德維質疑，立法院副院長蔡其昌身體不舒服，所以今天沒有辦法開會，難道這也是拖延立法程序，民進黨團沒有必要給國民黨團扣這種帽子。

民進黨團總召柯建銘表示，這中間可能有一些誤會，「如果有誤解，還是是民進黨團的記者會開得太快、罵得不好或罵錯，我是民進黨團總召，我在這裡跟國民黨團表達歉意」。

國民黨立法院黨團事後發布聲明提到，國民黨團原本已經完成黨內溝通，決定針對「菸害防制法」修法簽署協商結論，沒想到民進黨團今天竟然舉行記者會，惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信。

聲明指出，國民黨團為人民嚴把關，原本針對中華民國112年度中央政府總預算提出2841項提案，經過朝野協商，已經縮減到約40案留待後續處理，沒想到民進黨團竟然發動側翼，把國民黨團嚴審預算抹黑成案海戰術擋預算，民進黨團自我閹割監督權，還要反咬在野黨。

柯建銘會後受訪時表示，總預算案就剩下120案，結果國民黨團今天跑掉，而且朝野黨團都已經講好，就是要在1月13日前完成總預算案三讀，簽完明天的院會就可以表決，沒想到國民黨團現在連特別條例都不要了。

民進黨團幹事長羅致政受訪時則說，總預算好不容易從4700多案，最後只剩下120案，國民黨讓一切退回原點，民進黨團覺得非常可惜，因為這樣會影響整個政府的運作，立法院不應該有這樣的發展。

羅致政也說，有關菸害防制法的協商結論，國民黨團在最後一刻簽了，民進黨團不希望因此影響總預算的進行，未來會持續跟反對黨溝通，並且積極展現誠意、不放棄努力，希望能夠重新回到朝野協商的軌道。