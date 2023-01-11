睽違6年國民黨有錢辦尾牙了 桌上出現半隻雞和海鮮冷盤
暌違6年，國民黨今天晚間在中央黨部舉辦尾牙餐會。相較於前主席吳敦義時代因為黨部財源困窘加上2020敗選，沒辦尾牙但請黨工吃雙主菜便當，募款能力不錯的現任主席朱立倫，這次在中央黨部辦桌，有半隻白斬雞，還有海鮮冷盤等菜色。
朱立倫表示，因國民黨氣氛低迷及疫情的關係，好多年沒有舉辦尾牙，現在陰霾逐漸散去，九合一大選、北市立委補選等贏得勝利，他感謝所有同志的付出與打拚。他說，國民黨沒辦法像民進黨有龐大資源，只能將士用命、一起努力，也很抱歉沒有豐厚的年終獎金，但最重要的是心意。
前主席吳伯雄致詞時表示，對於朱立倫到目前為止的表現，給予高度的肯定。
參選高雄市長、金門縣長失利的柯志恩、楊鎮浯也出席尾牙，並在台上唱歌聯歡，炒熱現場氣氛。柯志恩現為國民黨智庫執行長，楊鎮浯則接任智庫國防外交組召集人。
國民黨中央、各級黨務主管也提供摸彩品，包含百貨禮券、現金、高粱酒及電器產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言