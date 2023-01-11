睽違6年國民黨有錢辦尾牙了 桌上出現半隻雞和海鮮冷盤

暌違6年，國民黨今天晚間在中央黨部舉辦尾牙餐會。相較於前主席吳敦義時代因為黨部財源困窘加上2020敗選，沒辦尾牙但請黨工吃雙主菜便當，募款能力不錯的現任主席朱立倫，這次在中央黨部辦桌，有半隻白斬雞，還有海鮮冷盤等菜色。

朱立倫表示，因國民黨氣氛低迷及疫情的關係，好多年沒有舉辦尾牙，現在陰霾逐漸散去，九合一大選、北市立委補選等贏得勝利，他感謝所有同志的付出與打拚。他說，國民黨沒辦法像民進黨有龐大資源，只能將士用命、一起努力，也很抱歉沒有豐厚的年終獎金，但最重要的是心意。

前主席吳伯雄致詞時表示，對於朱立倫到目前為止的表現，給予高度的肯定。

參選高雄市長、金門縣長失利的柯志恩、楊鎮浯也出席尾牙，並在台上唱歌聯歡，炒熱現場氣氛。柯志恩現為國民黨智庫執行長，楊鎮浯則接任智庫國防外交組召集人。