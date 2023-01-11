快訊

明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

義務役延長一年討論57次才拍板 蔡總統蹲地討論照曝光

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統日前宣布義務役期恢復為一年，總統府副秘書長黃重諺今天透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，蔡總統也曾蹲在地上與國防部官員討論。圖／總統府提供
蔡英文總統日前宣布義務役期恢復為一年，總統府副秘書長黃重諺今天透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，蔡總統也曾蹲在地上與國防部官員討論。圖／總統府提供

蔡英文總統日前宣布義務役期恢復為一年，總統府副秘書長黃重諺今天透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，為的就是要在第一次說明時，讓民眾知道兵役改革是對的、是好的。他也釋出一張蔡總統蹲在茶几旁與國防部官員討論的照片，並說「當時已經討論到第40多個版本」。

黃重諺今天中午接受網路節目「齊有此理」專訪，談到義務役從4個月恢復為1年時表示，總統在意的是，長期以來常備、後備體系的任務不是那麼明確，在恢復14天教召之前，很多人都覺得是去戰鬥營，所以認為這一塊應該做有系統的調整，因此在將近2年多的討論之後，決定義務役期恢復為一年。

主持人問為何不在去年九合一選舉前提出？黃重諺說，對總統來說，更重要的是役期恢復成一年，必須告訴民眾，多出來這8個月如何讓大家得到真正合理、充實的訓練，且訓練可以讓戰力戰備強化，「重點在戰力強化能不能達成，至於時程就是以內容可以準備到最好為主。」

黃重諺透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，為的就是要在第一次跟民眾說明時，讓民眾知道兵役改革是對的、是好的。

黃重諺也釋出一張蔡總統蹲在地上與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論兵役制度改革的照片說：「當時已經討論到第40多個版本」。

黃重諺表示，各種討論與意見都會有，包括蔡總統在內，有不少人認為，這個決定和國家安全相關，並不是單純從選票考量，而是當做了這個決定是對國家有利，就要跟民眾溝通，「很多人都認為是洪水猛獸，但只要是對的就要做。」

至於有退役將校成為共諜，卻只遭輕判。黃重諺說，年輕的軍官階層對此譁然，軍人背叛國家，法院居然輕輕放過，不可思議。他認為，不應該這樣判，甚至應該加重刑責，這對於軍人的榮譽都會有毀損。

黃重諺 兵役 國防部 蔡英文

延伸閱讀

陳建仁、鄭文燦組閣甚囂塵上 學者曝蔡總統翻臉賴清德徵兆

發現金原本就在蔡總統預想中？ 黃重諺：是啊

兵役方案修改50多次 蔡總統蹲地討論照曝光

薛瑞福：蔡總統證明自己有能力保護台灣主權

相關新聞

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：未關僅更名調整

根據自由亞洲電台報導，南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）將關閉駐台商務代表處。外交部今回應表...

義務役延長一年討論57次才拍板 蔡總統蹲地討論照曝光

蔡英文總統日前宣布義務役期恢復為一年，總統府副秘書長黃重諺今天透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，為的就是要在...

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

原能會主委謝曉星涉性平案件。行政院調查結果出爐，認定謝曉星對女性部屬的言行成立性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾；行政院長...

美台貿易先談四領域 美：順利的話不排除簽早收協議

台美將舉行貿易談判，美國貿易代表署（USTR）資深官員10日舉行背景簡報會表示，這輪談反貪汙、中小企業、法規制定和貿易便...

賴清德見薛瑞福：台灣希望在國際上扮演正面、積極角色

副總統賴清德9日接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團，他表示，感謝薛瑞福長期以來對台灣的支持，台灣希...

陳明通稱林智堅論文案是冤案 王世堅怒批歪哥也可以成何體統

國安局長陳明通指導學生論文頻出包，昨出席立院朝野協商說林智堅論文案是冤案。對此，台北市議員王世堅下午受訪怒轟，什麼樣老師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。