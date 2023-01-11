義務役延長一年討論57次才拍板 蔡總統蹲地討論照曝光

蔡英文總統日前宣布義務役期恢復為一年，總統府副秘書長黃重諺今天透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，為的就是要在第一次說明時，讓民眾知道兵役改革是對的、是好的。他也釋出一張蔡總統蹲在茶几旁與國防部官員討論的照片，並說「當時已經討論到第40多個版本」。

黃重諺今天中午接受網路節目「齊有此理」專訪，談到義務役從4個月恢復為1年時表示，總統在意的是，長期以來常備、後備體系的任務不是那麼明確，在恢復14天教召之前，很多人都覺得是去戰鬥營，所以認為這一塊應該做有系統的調整，因此在將近2年多的討論之後，決定義務役期恢復為一年。

主持人問為何不在去年九合一選舉前提出？黃重諺說，對總統來說，更重要的是役期恢復成一年，必須告訴民眾，多出來這8個月如何讓大家得到真正合理、充實的訓練，且訓練可以讓戰力戰備強化，「重點在戰力強化能不能達成，至於時程就是以內容可以準備到最好為主。」

黃重諺透露，兵力結構調整方案前後修改了56、57次，為的就是要在第一次跟民眾說明時，讓民眾知道兵役改革是對的、是好的。

黃重諺也釋出一張蔡總統蹲在地上與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論兵役制度改革的照片說：「當時已經討論到第40多個版本」。

黃重諺表示，各種討論與意見都會有，包括蔡總統在內，有不少人認為，這個決定和國家安全相關，並不是單純從選票考量，而是當做了這個決定是對國家有利，就要跟民眾溝通，「很多人都認為是洪水猛獸，但只要是對的就要做。」

至於有退役將校成為共諜，卻只遭輕判。黃重諺說，年輕的軍官階層對此譁然，軍人背叛國家，法院居然輕輕放過，不可思議。他認為，不應該這樣判，甚至應該加重刑責，這對於軍人的榮譽都會有毀損。