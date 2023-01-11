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美台貿易先談四領域 美：順利的話不排除簽早收協議

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
台美將舉行貿易談判，這輪談反貪汙、中小企業、法規制定和貿易便捷化四領域，希望盡快推進貿易談判進度，不排除會有早收協議。聯合報系資料照
台美將舉行貿易談判，這輪談反貪汙、中小企業、法規制定和貿易便捷化四領域，希望盡快推進貿易談判進度，不排除會有早收協議。聯合報系資料照

台美將舉行貿易談判，美國貿易代表署（USTR）資深官員10日舉行背景簡報會表示，這輪談反貪汙、中小企業、法規制定和貿易便捷化四領域，希望盡快推進貿易談判進度，不排除會有早收協議。

行政院和USTR去年6月共同宣布啟動台美21世紀貿易倡議，半年多來透過實體和線上會議累積，如今推進到將登場的首輪談判回合；這次美方主談官員為助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）。

USTR資深官員表示，談判並非一蹴可幾，美台對於這項貿易倡議都相當振奮，希望盡速推進；依據談判授權有11項貿易領域，若在部分領域進展順利，不排除會有早收協議；一切依據實際談判成果而定，美國不預設時間表。

這名官員表示，他認為與台灣的貿易倡議談判進度，應會比14國參與的印太經濟架構（IPEF）更快，預期最終能跟台灣達成一些充滿展望的協議；一旦全部完成，台美21世紀貿易倡議將成為拜登政府貿易政策做法的基礎支柱。

然而，台美21世紀貿易倡議中並未觸及關稅談判和市場准入，資深官員在答覆媒體詢問時說，目前雙方談判重點就在倡議所列的11項領域，並未正面回應台灣尋求與美國簽署自由貿易協定（FTA）的議題。

對於中國大陸反對美台貿易談判，這名資深官員表示，台灣是美國主要貿易夥伴之一，這項貿易倡議就只是強化美台長期的經貿關係；美台多年來均保持經貿往來，包含舉行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

此外，台灣在世界貿易組織（WTO）要求加入由中國大陸在去年12月15日提出，名為「美國針對特定半導體和其他產品及其相關服務與科技」的爭端解決機制；中方以此挑戰華府對北京實施的先進晶片出口管制。

這名資深官員表示，當WTO會員國提出要求加入爭端解決機制時，不代表著該會員自動支持申訴方的立場，他所了解的是，台灣支持美國的立場。

美國 WTO FTA

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