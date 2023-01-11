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傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

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傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：未關僅更名調整

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部直播頻道
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部直播頻道

根據自由亞洲電台報導，南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）將關閉駐台商務代表處。外交部今回應表示，目前巴國駐台機構並非關閉，只是更名為「巴紐台北經濟代表處」(PNG Taipei Economic Office)並派遣「商業聯絡官」(business liaison official)來台調整，而台灣駐巴國代表處目前並未有更動。

根據自由亞洲電台報導，巴布亞紐幾內亞外交部長特卡欽科10日（Justin Tkatchenko）受訪時曾說將關閉駐台商務代表處，且否認關閉代表處和中國壓力有關，而是因為經評估，該代表處沒產生足夠經濟效益，所以不再需要該代表處。

據該報導，特卡欽科也提到，且巴布亞紐幾內亞商務代表處的一些駐台官員也有不良行為，玷汙了國家聲譽。據報導，巴布亞紐幾內亞有兩名駐台代表去年涉入醉酒爭吵甚至毆打事件，其中一名官員已被召回。

外交部則回應表示，關閉駐處應只是研議階段，目前接收的訊息是並非關閉，而是調整，更名為巴紐台北經濟代表處後，仍在台運作。外交部表示，據瞭解，巴紐政府做出此決定主要與該國政府長期財務困難有關，因此規畫調整包括我國在內的若干駐外機構設置情形。

外交部表示，我國於1990年2月在巴紐首都摩士比港設處，巴紐於2015年12月31日在我國設立巴布亞紐幾內亞駐台灣商務代表處，現在更名。

巴紐為我國天然氣重要供應國，巴紐天然氣集團與我國中油公司簽有20年長約，每年供應我國120萬噸液化天然氣， 2022年我國自巴紐進口天然氣逾11億餘美元，另巴紐為我國木材、礦產等原物料重要來源國，也是我國遠洋漁業重要捕撈及加工基地。

外交部強調，近年來我國協助巴紐提升農、漁業技術，以及提供潔淨能源、臺灣獎學金、人力資源培訓，未來雙方將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流，共同促進兩國實質關係。

巴布亞紐幾內亞位於太平洋西南部，人口約877萬，面積約462,840平方公里（約為台灣12.86倍）。

巴布亞紐幾內亞 外交部

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