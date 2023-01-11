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賴清德見薛瑞福：台灣希望在國際上扮演正面、積極角色

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德9日接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德9日接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團。圖／總統府提供

副總統賴清德9日接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團，他表示，感謝薛瑞福長期以來對台灣的支持，台灣希望能在國際社會上扮演正面、積極的角色，和民主陣營共同捍衛印太地區和平穩定、促進世界更好。

賴清德指出，台灣與美國都是享有民主、自由、人權等普世價值的國家。台灣人民熱愛和平、努力奮鬥，在經濟發展上也獲得相當成果，台灣希望能在國際社會上扮演正面、積極的角色，和民主陣營共同促進世界更好。台灣目前最大的威脅來自中國的武力威脅。中國近期的軍演或每日的戰機與船艦越過海峽中線，或來到台灣西南邊防空識別區，對台灣造成威脅，也造成國際社會對台灣的安全處境產生疑慮。

賴清德表示，在蔡總統的領導之下，台灣人民有決心保衛台灣安全，也希望能和民主陣營共同捍衛印太地區和平穩定。因此，「2049計畫研究所」持續對台灣的支持非常重要。

賴清德說，感謝薛瑞福帶領「2049計畫研究所」，對印太安全及兩岸和平穩定的研究，對台灣極具貢獻。不但常公開呼籲美國社會，強調台灣生存發展及安全非常重要，也提供很多寶貴意見給台灣政府參考。最近，薛瑞福更公開呼籲美國應該支持台灣加入「印太經濟架構（IPEF）」，這些對台灣來說都非常有幫助。

隨後薛瑞福表示，非常高興可以回到台灣，並再次見到賴清德，可以多花一些時間來瞭解台灣。台灣最近受到來自北京的諸多壓力及脅迫，但台灣人民仍非常努力守護一直以來所珍視的價值，包括政治制度及各種自由，令人非常欽佩。

薛瑞福提到，訪團成員都相信台灣值得被保護，也希望能瞭解台灣在國防安全、軍事合作及雙邊貿易等方面的需要。美國新國會及新議長都已產生，他希望回到華府時，能帶著賴清德的想法及意見，在未來持續促進台美在各種領域合作。訪團成員都是台灣的朋友，也願意支持台灣、為台灣發聲。

副總統賴清德9日接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德9日接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團。圖／總統府提供

賴清德 薛瑞福 美國

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