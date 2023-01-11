陳明通稱林智堅論文案是冤案 王世堅怒批歪哥也可以成何體統

國安局長陳明通指導學生論文頻出包，昨出席立院朝野協商說林智堅論文案是冤案。對此，台北市議員王世堅下午受訪怒轟，什麼樣老師就有什麼樣學生，林智堅怎麼做都對，「你們愛的人怎麼做都可以？「歪哥」也可以？這成何體統。

王世堅指出，陳明通自己捫心自問，台大的教授們、學者們，看得非常清楚，陳明通自己的素行，都有風聲，他點到這邊為止，「國安重責在你身上，你好自為之」。

王世堅說，2024在即，社會都在看，期待民進黨改進，奮發圖強，但民進黨一直糾結在林智堅、高虹安，這是敵人最願意看到的，不要再糾結了好不好，很奇怪，背後好像有一股勢力要挺林智堅，怎麼做都對，「你們愛的人怎麼做都可以？歪哥也可以？這成何體統。