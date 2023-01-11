傳蘇貞昌提辭呈鎖定陳建仁接閣揆 游錫堃：我牛嘴吐不出象牙

外傳行政院長蘇貞昌今天將提出辭呈，閣揆人選已經鎖定前副總統陳建仁，桃園市前市長鄭文燦則將接任副閣揆，立法院長游錫堃表示，他還沒接到相關訊息，所以完全不知道，「很抱歉，牛嘴吐不出象牙」。

民進黨在九合一地方選舉大敗，內閣改組議題備受關注，黨政人士昨天透露，蘇貞昌今天將在與蔡英文總統的周三例會中提出辭呈，並且在本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，接任閣揆人選已經鎖定陳建仁，搭檔副閣揆人選鄭文燦，「陳建仁接閣揆這件事，很快就會發生」。

游錫堃下午召集黨團協商，他在會前受訪時說，今天中午本來要跟總統開會，但是他上個禮拜沒有去、這個禮拜也沒有去，「所以我就不知道」。

游錫堃說明，自己還沒有接到相關訊息，現在完全不知道，他都是看報紙寫的報導，所以都是用推測的，自己也不知道這些推測、消息來源是怎麼來的，「很抱歉，牛嘴吐不出象牙」。

另外，民進黨立法院黨團昨天在內部群組發出通知，請執政黨立委預留1月16日至19日的時間，因應處理「還稅於民」發現金特別條例相關議案，游錫堃則說，自己持開放的態度，如果各個黨團都同意就這樣。

游錫堃強調，基本上自己就是盡力而為，包括昨天協商到晚上11點多，雖然他的年紀大了一點，但是對事情都不會逃避，立法院是合議制，如果大家都同意，自己就會全力以赴。