謝曉星涉性騷遭拔官 原能會強調性平教育列重點

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
原能會主委謝曉星涉性平案件，行政院長蘇貞昌認為，謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，已不適任主委職務，即日起免職。聯合報系資料照
原能會主委謝曉星涉性平案件，行政院長蘇貞昌認為，謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，已不適任主委職務，即日起免職。聯合報系資料照

原能會主委謝曉星涉性平案件。行政院調查結果出爐，認定謝曉星對女性部屬的言行成立性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾；行政院長蘇貞昌認為，謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負人民之信賴付託，情節重大，已不適任主委職務，即日起免職。謝曉星得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委。

原能會表示，針對行政院新聞稿有關性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）的性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識部份，將會配合努力執行。

原能會表示，此外，刻正通盤檢討「行政院原子能委員會性騷擾申訴調查處理要點」，明定機關首長如涉及性騷擾事件，應轉陳具指揮監督權限機關決定或向地方勞動機關提出申訴，健全本會性騷擾事件的內外部申訴管道。

另原能會表示，未來也將性別平等教育訓練列為重點，區分中、高階主管及基層同仁，以案例方式提升拒絕性騷擾意識，強化本會同仁性別平等觀念。

原能會 行政院 謝曉星

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