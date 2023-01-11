藍批不認錯恐影響賴清德選總統 黃偉哲駁：偏離事實
台南市長黃偉哲針對近來接連發生爐碴爭議、光電設置、學甲槍擊案及前經發局長陳凱凌涉貪遭收押等重大爭議，親上火線說明，台南市議會國民黨團今天批說明會「避重就輕、粉飾太平」，如無心改善，1年後恐遭罷免，且對賴清德參選總統無正面幫助，黃偉哲下午回應，尊重議員監督市政，但藍營議員所說與事實有很大偏差，覺得遺憾。
黃偉哲說，陳凱凌部分早在之前發現有異狀但無具體事證之下，即已主動移送，也沒有所謂如惡意放話者所稱「陳當副市長」等情事，爐碴部分也陸續要求業者清運，到現在也還沒有停，一直要求業者清運，這在賴前市長就要求清運，他任內也持續要求清運，過程也用CCTV線上直播公開透明，即時目前為止，台南也是遭埋設爐碴的縣市當中，有清運的縣市。
對於許多人詬病的光電利益，黃偉哲說問題出在因為資訊不透明，業者申請後在不知道進度下，可能讓人有上下其手的空間，因此他也要求把資訊公開透明，讓大家了解進度，也讓全民共同監督，這也是市府努力的目標。
黃偉哲強調，該偵辦的司法案件已經在偵辦，行政作為也已經有作為，他尊重大家的發言權，但對於不是善意的，只是政治對立的攻擊，讓人遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言