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邱顯智嗆他是立院習近平 柯建銘反批學黃國昌抹黑作秀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者許正宏／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者許正宏／攝影

時代力量立委邱顯智今天質疑，民進黨立法院黨團總召是立法院的習近平（中共總書記），立法院的所有事情都要柯說了算，柯建銘受訪時回應，邱顯智老是延續過去時代力量前立委黃國昌的路線，就是抹黑、作秀及收割而已，應該要為自己講的話負責。

邱顯智上午舉行記者會指出，昨天在進行112年度中央政府總預算第二輪協商時，柯建銘突然要求保留先前已經無意見通過的提案，難道立法院所有的事情都要他說了算，唯柯建銘獨尊，「你是立法院的習近平嗎？」

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，柯建銘會前受訪時表示，邱顯智老是延續過去黃國昌的路線，就是抹黑、作秀，然後收割而已，至於對方要用什麼名字來污衊他，「我覺得他要對自己講的話負責」。

柯建銘說，邱顯智形容柯建銘是什麼，那是一回事，但是時代力量下一屆還會不會存在於立法院，邱顯智自己考慮好比較實際。

邱顯智指出，昨天在進行112年度中央政府總預算第二輪的協商時，時間大約是晚間10時4分36秒左右，當時交通部的提案已經處理完畢，交通部長王國材正準備要離開，柯建銘卻突然說，要保留先前交通部已經無意見通過的「交通委員會391號提案」。

邱顯智強調，柯建銘要反對邱顯智沒關係，但是請不要反對挽救機車騎士生命安全的提案，更不要用喬事、喬利益的有色眼光，來看待一個改善交通安全的提案。

邱顯智 柯建銘 立法院

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