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綠質疑藍拖延菸害防制法 成沒收立委補選遮羞布

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團批評國民黨團刻意拖延菸害防制法修法，目的是要做為立法院延會的藉口。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團批評國民黨團刻意拖延菸害防制法修法，目的是要做為立法院延會的藉口。記者林縉明／攝影

菸害防制法修正草案昨天完成朝野協商，將送交院會完成二三讀程序，不過，民進黨立法院黨團今天指控，國民黨團幹部未在朝野協商簽名，拖延民生重大法案，為了政治盤算犧牲全民健康，應該加快完成立法程序。

民進黨立委林楚茵質疑，國民黨團遲未在朝野協商簽名，難道是因為林奕華先前聲稱要處理氣候變遷因應法、菸害防制法等修法，所以等到2月才要就職台北市政府副市長，國民黨現在是否刻意要續留林奕華在立法院，當成沒收台北市大安區立委補選的遮羞布。

菸害防制法修正草案昨天完成朝野協商，此次修法重點包括，禁止電子煙、嚴管加熱菸；菸品跟載具納管、業者不得促銷廣告及免費供應；禁止吸菸年齡從18歲調高至20歲，同時擴大室內外禁菸場所，但因國民黨團未簽署協商共識，以至於院會尚無法處理。

羅致政表示，菸害防制法尚次修法已經15年，導致許多新型菸品無法可管、漏洞百出，歷經黨團協商五次，國民黨召委林為洲、藍委林奕華及其他黨團幹部都已簽名，唯獨國民黨團幹事沒簽名，造成朝野協商無法完成結論，呼籲國民黨團盡快簽字，讓社會期待的修法盡快通過。

羅致政質疑，國民黨團是否刻意不簽名，以此當成立法院延會的藉口。民進黨立委林靜儀說，現在很多人使用電子煙、加熱菸，若沒有法源依據，社會亂象多，這是民眾相當期待的修法，呼籲國民黨團一起完成修法最後一哩路。

確定將擔任北市府副市長的林奕華，先前以立法院還有氣候變遷因應法及菸害防制法兩大修法任務為由；林楚茵強烈質疑，國民黨是否刻意要把林奕華留在立法院，所以要拖時間，成為沒收立委補選的遮羞布。

國民黨 立法院 林奕華

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