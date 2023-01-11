謝曉星緊盯注視、評女部屬身材 政院致歉移送監院調查

原能會主委謝曉星涉性平案件，行政院今公布調查結果，認定謝曉星對女性部屬的言行，成立性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾，即日起免職。行政院表示，對相關女部屬人格尊嚴造成傷害表達歉意，決定除公布調查報告外，另移送監察院調查究責。

行政院調查結果指出，謝曉星對秘書或機要的選任，以及對部屬工作配置及請假的對待，因性別而有不當的差別待遇；另在選任秘書或機要人員的標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等，無關工作能力的私人問題，成立性平法的性別歧視。

調查結果指出，謝曉星對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性平法規定要件，成立敵意性工作環境的性別騷擾。

行政院表示，謝曉星身為部會首長，位居要職，人民對政務官的言行表現期待甚高，動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率；但經專案小組調查認定，其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境的性別騷擾等不當言行，實屬不該。

行政院表示，對有政務官涉此違反性平事件深表遺憾，對本件相關女部屬的人格尊嚴所造成的負面影響或傷害表達歉意，並決定除公布調查報告外，另移送監察院調查究責。

行政院表示，已啟動盤點檢討現行防治性騷擾機制有無不足之處，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主本人在職場所為性騷擾的處罰，現行法令規定處理機制未盡完備。

行政院政務委員羅秉成已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關的性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治。另也責成性平處督導各機關加強公務員（含政務官）的性平教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。