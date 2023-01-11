原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

原能會主委謝曉星涉性平案件。行政院調查結果出爐，認定謝曉星對女性部屬的言行成立性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾；行政院長蘇貞昌認為，謝曉星違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負人民之信賴付託，情節重大，已不適任主委職務，即日起免職。謝曉星得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委。

行政院稍早發出新聞稿表示，謝曉星2022年10月遭爆對女性部署的言行疑似涉性騷擾事件，蘇貞昌立即指示由秘書長李孟諺召集組成專案小組，歷經3個月，約詢原能會相關職員15人及被調查人謝曉星。

經專案小組於今年1月9日召開評議會議討論調查報告，一致通過認定謝曉星對女性部屬的言行成立性別工作平等法第7條的性別歧視及同法第12條第1項之敵意工作環境的性別騷擾。

行政院表示，專案小組認定結果指出，被調查人對秘書或機要的選任，以及對部屬工作配置及請假的對待，因性別而有不當差別待遇；另於選任秘書或機要人員的標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力的私人問題，成立性別工作平等法第7條的性別歧視。

被調查人對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬的身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境的性別騷擾。

行政院表示，謝曉星得知本案調查結果後，即刻表示請辭主委一職；本案調查結果，蘇貞昌認為謝曉星主委違反性平的不當言行，影響公部門聲譽，有負人民的信賴付託，情節重大，已不適任主委的職務，即日起免職。