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民進黨廉政會調查 邱莉莉和林志展自請停止黨權強調清白

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長邱莉莉（右）和副議長林志展自請停止黨權。記者吳淑玲／攝影
台南市議長邱莉莉（右）和副議長林志展自請停止黨權。記者吳淑玲／攝影

台南市議長邱莉莉和副議長林志展今天晚上7點要北上接受黨中央廉政會調查，在出發前在議會接受媒體訪問時表示在1月9日已經主動向黨中央提出停止黨權，並強調自己的清白，一切交由黨中央與司法調查。

邱莉莉表示，星期一收到中央黨部公文，今天下午7點到中央黨部接受詢問和調查，1月9日已向中央提請自行停止黨權，強調2人沒有賄選沒有參與暴力也沒有介入利益交換。

邱莉莉說，已從議會調了很多資料，了解光電這件事在台南議會的主導是那一些人，廉政會也會查清楚，光電是在海線，不在他的選區，但曾協調過施工不要影響居民，事實上沒有直接參與光電工程和作業，今天準備很多資料向黨中央說明。

副議長林志展也說，自己的責任是協助民進黨選舉勝選，但沒有利益也沒有暴力問題，未來就是好好協助議長把議會穩定。

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