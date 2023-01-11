民進黨廉政會調查 邱莉莉和林志展自請停止黨權強調清白
台南市議長邱莉莉和副議長林志展今天晚上7點要北上接受黨中央廉政會調查，在出發前在議會接受媒體訪問時表示在1月9日已經主動向黨中央提出停止黨權，並強調自己的清白，一切交由黨中央與司法調查。
邱莉莉表示，星期一收到中央黨部公文，今天下午7點到中央黨部接受詢問和調查，1月9日已向中央提請自行停止黨權，強調2人沒有賄選沒有參與暴力也沒有介入利益交換。
邱莉莉說，已從議會調了很多資料，了解光電這件事在台南議會的主導是那一些人，廉政會也會查清楚，光電是在海線，不在他的選區，但曾協調過施工不要影響居民，事實上沒有直接參與光電工程和作業，今天準備很多資料向黨中央說明。
副議長林志展也說，自己的責任是協助民進黨選舉勝選，但沒有利益也沒有暴力問題，未來就是好好協助議長把議會穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言