快訊

原能會主委謝曉星性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官了

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

整理包／炒房投資客一槍斃命？ 一文看懂平均地權條例重點與影響

薛瑞福：蔡總統證明自己有能力保護台灣主權

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（左）11日表示，總統蔡英文（右）展現強而有力的領導力，面對中國的壓力與武力威脅，雖然挑戰非常困難，但台灣一直證明自己有能力應對，並保護自己的主權及國家利益。 中央社
華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（左）11日表示，總統蔡英文（右）展現強而有力的領導力，面對中國的壓力與武力威脅，雖然挑戰非常困難，但台灣一直證明自己有能力應對，並保護自己的主權及國家利益。 中央社

蔡英文總統今天上午接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團，感謝長期對台灣議題的關心，相信此行有助於台美未來的交流合作。她並表示，新的一年，台灣會持續與美國在各領域加強合作，一起為印太區域的自由、開放和繁榮做出貢獻。薛瑞福說，蔡總統證明自己完全有能力保護台灣的主權、國家利益。

蔡總統提到，上次她和薛瑞福見面是在2020年。過去幾年，因為疫情和威權主義擴張等挑戰，台美之間相互扶持對抗疫情，以及在經貿及安全等事務上，持續深化合作。

蔡總統指出，「2049計畫研究所」長期關注台海及印太區域安全，也常常針對台美關係和安全合作提出建言。她要感謝訪團成員對台灣議題的關心，相信透過來訪，有助於台美未來的交流合作。

蔡總統說，台灣位於民主防線的最前緣，深刻了解唯有強化自我防衛能力以及經濟、社會的韌性，才能維護民主自由，確保國家安全和區域的和平穩定。「最近我們做了一個決定，也向公眾宣布，提出了強化全民國防兵力結構調整方案，恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容及量能。期待和民主夥伴一起加強合作，共同護衛我們的信念和價值。」

蔡總統指出，在戰略及經濟貿易上，台灣和美國是彼此重要的夥伴。這幾年來，美國不斷宣布對台軍售，以實際行動落實對台灣的安全承諾。

蔡總統指出，台美之間也透過各項對話機制，持續加強經貿夥伴關係。像是「台美21世紀貿易倡議」將在這個月14日舉行新一回合會議，希望雙方的經貿談判有更多的進展和成果。

隨後薛瑞福表示，雖然很久沒有來台訪問，但一直在美國關注台灣以及蔡總統優秀的領導力，例如成功應對疫情的優異成績，以及在俄國無端入侵烏克蘭之後，台灣也支持烏克蘭，且在波蘭等地協助烏克蘭難民。台灣一直在扮演一個優秀的全球公民。

薛瑞福說，也看到蔡總統在面對來自中國和中共解放軍壓力時的堅強領導，包括本周中共解放軍的軍演，甚至越過台海中線等。這些挑戰都非常困難，但蔡總統證明其完全有能力保護台灣的主權、國家利益，以及台灣人民一直以來努力維護的所有事情。

薛瑞福認為，一位好的領導人通常需要做一些非常困難的決定，像是近期台灣延長義務役為一年，這是非常不容易的決定，但是因為台灣現在所面對的威脅，所以他認為這是正確的決定，也非常讚賞，並期待之後會看到更多軍事改革。

薛瑞福

延伸閱讀

影／陳明通稱林智堅是冤案 藍委轟：嗆什麼嗆趕快下台

蔡蘇今早會議 府：總統對蘇帶領的行政團隊肯定與感謝

傳蘇揆請辭 民眾黨：「留任大戲」已歹戲拖棚一個半月

攤牌？ 蘇揆一早進總統官邸 是否提辭呈備受矚目

相關新聞

原能會主委性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官了

原能會主委謝曉星涉性平案件。行政院調查結果出爐，認定謝曉星對女性部屬的言行成立性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾；行政院長...

民進黨廉政會調查 邱莉莉和林志展自請停止黨權強調清白

台南市議長邱莉莉和副議長林志展今天晚上7點要北上接受黨中央廉政會調查，在出發前在議會接受媒體訪問時表示在1月9日已經主動...

薛瑞福：蔡總統證明自己有能力保護台灣主權

蔡英文總統今天上午接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團，感謝長期對台灣議題的關心，相信此行有助於台美...

影／陳明通稱林智堅是冤案 藍委轟：嗆什麼嗆趕快下台

國民黨立法院黨團透過預算提案，要求林智堅論文指導教授、國安局局長陳明通道歉下台。陳明通昨（10）日在朝野協商中指稱，「林...

邱顯智再為預算槓上柯建銘 「你是立法院的習近平嗎」

時代力量立委邱顯智今天表示，昨天在進行112年度中央政府總預算第二輪協商時，民進黨立法院黨團總召柯建銘突然要求保留他的提...

國民黨團批黃偉哲上火線撇清 揚言罷免 市府：勿政治口水

台南市長黃偉哲昨天針對88槍、爐碴、光電及經發局前局長陳凱凌涉貪瀆等重大事件，親上火線說明，國民黨團今上午痛斥昨天的記者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。