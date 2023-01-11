薛瑞福：蔡總統證明自己有能力保護台灣主權

蔡英文總統今天上午接見華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福率領的訪問團，感謝長期對台灣議題的關心，相信此行有助於台美未來的交流合作。她並表示，新的一年，台灣會持續與美國在各領域加強合作，一起為印太區域的自由、開放和繁榮做出貢獻。薛瑞福說，蔡總統證明自己完全有能力保護台灣的主權、國家利益。

蔡總統提到，上次她和薛瑞福見面是在2020年。過去幾年，因為疫情和威權主義擴張等挑戰，台美之間相互扶持對抗疫情，以及在經貿及安全等事務上，持續深化合作。

蔡總統指出，「2049計畫研究所」長期關注台海及印太區域安全，也常常針對台美關係和安全合作提出建言。她要感謝訪團成員對台灣議題的關心，相信透過來訪，有助於台美未來的交流合作。

蔡總統說，台灣位於民主防線的最前緣，深刻了解唯有強化自我防衛能力以及經濟、社會的韌性，才能維護民主自由，確保國家安全和區域的和平穩定。「最近我們做了一個決定，也向公眾宣布，提出了強化全民國防兵力結構調整方案，恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容及量能。期待和民主夥伴一起加強合作，共同護衛我們的信念和價值。」

蔡總統指出，在戰略及經濟貿易上，台灣和美國是彼此重要的夥伴。這幾年來，美國不斷宣布對台軍售，以實際行動落實對台灣的安全承諾。

蔡總統指出，台美之間也透過各項對話機制，持續加強經貿夥伴關係。像是「台美21世紀貿易倡議」將在這個月14日舉行新一回合會議，希望雙方的經貿談判有更多的進展和成果。

隨後薛瑞福表示，雖然很久沒有來台訪問，但一直在美國關注台灣以及蔡總統優秀的領導力，例如成功應對疫情的優異成績，以及在俄國無端入侵烏克蘭之後，台灣也支持烏克蘭，且在波蘭等地協助烏克蘭難民。台灣一直在扮演一個優秀的全球公民。

薛瑞福說，也看到蔡總統在面對來自中國和中共解放軍壓力時的堅強領導，包括本周中共解放軍的軍演，甚至越過台海中線等。這些挑戰都非常困難，但蔡總統證明其完全有能力保護台灣的主權、國家利益，以及台灣人民一直以來努力維護的所有事情。

薛瑞福認為，一位好的領導人通常需要做一些非常困難的決定，像是近期台灣延長義務役為一年，這是非常不容易的決定，但是因為台灣現在所面對的威脅，所以他認為這是正確的決定，也非常讚賞，並期待之後會看到更多軍事改革。