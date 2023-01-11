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影／陳明通稱林智堅是冤案 藍委轟：嗆什麼嗆趕快下台
國民黨立法院黨團透過預算提案，要求林智堅論文指導教授、國安局局長陳明通道歉下台。陳明通昨（10）日在朝野協商中指稱，「林智堅的案子確定是冤案」，所有的證據包含國民黨立委曾銘宗、溫玉霞都看過，這就是一個冤案，無法接受通過這樣的提案。
對此，曾銘宗今受訪時表示，陳明通在朝野協商的發言，極度不合適，曾銘宗轟，「他在嗆什麼嗆，該下台的是他，趕快下台」，是否是冤案，不是由陳明通認定，「嗆東嗆西，莫名其妙」。另外，關於陳明通的去留，國民黨立委李德維也提到，陳明通是總統蔡英文的左右手，據媒體報導行政院長蘇貞昌要離開內閣，「蔡總統左手斷了，大概不會再斷自己的右手」，即使外界對陳明通有不同的評價，他自己看來，「蔡總統應該不會讓自己兩隻手都斷掉」。
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