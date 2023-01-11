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邱顯智再為預算槓上柯建銘 「你是立法院的習近平嗎」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。圖／聯合報系資料照片
時代力量立委邱顯智。圖／聯合報系資料照片

時代力量立委邱顯智今天表示，昨天在進行112年度中央政府總預算第二輪協商時，民進黨立法院黨團總召柯建銘突然要求保留他的提案，請柯建銘不要用喬事、喬利益的有色眼光來看待，難道立法院所有的事情都要柯建銘說了算，「你是立法院的習近平嗎？」

立法院長游錫堃上周召集黨團協商，研商112年度中央政府總預算案，邱顯智質疑，我國2300萬人戶籍資料遭上網販售，因此一口氣提出111項提案，內容皆為凍結內政部預算100萬元，柯建銘質疑這些案子幾乎相同，甚至一度靠近邱顯智將其麥克風下壓，場面火爆。

邱顯智上午在立法院舉行記者會，邱顯智說明，「黨團協商」應該是理性說服的過程，而不是「黨團霸凌」，第一輪已經通過的案子，如果沒有重大原因，不應該隨意在第二輪拉下來保留。

邱顯智指出，昨天在進行112年度中央政府總預算第二輪的協商時，時間大約是晚間10時4分36秒左右，當時交通部的提案已經處理完畢，交通部長王國材正準備要離開，柯建銘卻突然說，要保留先前交通部已經無意見通過的「交通委員會391號提案」。

邱顯智表示，簡單說明這個提案的內容，道路上的孔蓋在下雨天很容易造成機車騎士打滑，然而現行測試孔蓋抗滑能力的標準，其實是比照平面道路，要求要在濕環境下測得50BPN以上。

邱顯智說，孔蓋不像道路標線是平面，BPN使用英式擺錘測量抗滑數值的方式，其實並不適合孔蓋，不僅非常耗時，而且只能保證當下防滑。

邱顯智說明，最直觀的指標就是測量孔蓋刻紋深度，既能夠有效減少打滑，同時還便於量測，能夠減少開支，台水公司跟營建署下水道工程處都已經有相關測試，只要刻紋深度大於或等於5毫米，防滑能力相差無幾。

邱顯智表示，他提案請交通部運研所研究，提交初步測試結果的書面報告給立法院，結果柯建銘先是說「道交條例修法沒有過」，這是完全的外行，事實上牽涉到孔蓋防滑的是公路法的交通部公路總局受理挖掘公路作業程序手冊，這跟道交條例完全無關，柯建銘根本搞不清楚狀況。

邱顯智指出，柯建銘昨天還聲稱，因為第一輪協商討論這個案子時，自己不在場所以不算，「我要請問柯建銘，難道當時在場的其他民進黨委員不是人嗎？都是塑膠嗎？難道立法院所有的事情都要你說了算？唯你獨尊？你是立法院的習近平嗎？」

邱顯智批評，柯建銘當場還說「我要研究這裡面有沒有弊案，很多人打這個名義在綁規格」，他要對這種抹滅人格的說法表達最嚴正的抗議，「一個明明沒有問題的東西，為什麼在你看來可能有弊案、可能要綁規格？為什麼一個很單純的東西，在你看來變成很不單純，到底有問題的是誰？」

邱顯智強調，孔蓋的防滑更容易測量與汰換，能夠保障機車騎士的安全、挽救機車騎士的生命，「柯建銘總召，你要反對我沒關係，但請不要反對挽救機車騎士生命安全的提案，更不要用你喬事、喬利益的有色眼光，來看待一個改善交通安全的提案！」

邱顯智 柯建銘 立法院

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