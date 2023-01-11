國民黨團批黃偉哲上火線只因怕被罷免 市府：勿政治口水

台南市長黃偉哲昨天針對88槍、爐碴、光電及經發局前局長陳凱凌涉貪瀆等重大事件，親上火線說明，國民黨團今上午痛斥昨天的記者會只有8個字形容「避重就輕、 粉飾太平」，黨團書記長蔡育輝批記者會只見黃偉哲撇清責任，不見勇於認錯，若光電、爐碴及治安等無決心改善，1年後恐怕要被罷免。

台南市政府發言人田玲瑚表示，外界傳聞過多，市長黃偉哲已親上火線說明，選舉已經結束，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。

國民黨議員蔡育輝、王家貞、許至椿、李中岑、林美燕今天上午召開記者會，指陳凱凌貪汙案還會有後續，光電、爐碴和治安等重大爭議，爐碴從後壁農地查到學甲爐碴，又演變到光電利益及88槍擊案，不只是連續劇，還會有案外案。

蔡育輝說，賴清德時代就有明祥韾的爐碴偷埋事件，賴清德將明祥馨廢牌，郭再欽後來又成立另一家公司繼續收爐碴，現在郭再欽又卡到正副議長賄選案，黃偉哲再裝睡，一年後恐怕會被罷免，經發局會大尾不是黃偉哲捧起來的嗎？民進黨形象重創，黃偉哲要負很大的責任。

蔡育輝說，黃偉哲和郭再欽和林士傑、陳凱凌關係好，卻把全部都撇清，對民進黨賴清德選總統沒有正面效果，應該要勇於認錯，過去錯以後如何防範未然，現在在工業區的爐碴根本無法處理，太陽能光電不敢說事實，審查半年讓陳凱凌上下其手，透過聯合審查找學者背書，但都是掩護非法比較多，光電場還分1.9公頃以下不用回饋金，都是陳凱凌在操作。經發局改良聯審制度，送件7天要排審，一個月內改善未完成就退件，但改善有困難度，說得很好聽但流程還是要6個月，農業局不利耕作地區、易淹水地區、漁電共生、農電共生等就會有意見。

另外像蘆竹溝太陽光電事件，市府有權責可以要求退縮離住家遠一點，但一直沒有做，完全站在財團立場，真的要加油，不要說一套做一套，傷害本土支持民進黨的心，昨天的記者會沒有加分，只有扣分，過去民進黨打天下喊「清廉勤政愛鄉土、綠色執政品質保證」， 但現在已經變質。

台南市政府發言人田玲瑚表示，國民黨團議員所言「放任黑金掛勾」、「爐碴不清除」及「光電維護財團利益」非屬事實，外界傳言過多，黃偉哲市長已親上火線說明，請議員勿再以訛傳訛。議員除了審查預算之外，同時也應負有監督行政之責。光電設置案等，也都經過議會審議。選舉已經結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。

田玲瑚表示，台南市政府在黃偉哲市長指示下，主動查辦前經發局長疑似涉貪案，黃偉哲市長並三申五令「疑似涉及不法，不護短，也不掩蓋真相，毋枉毋縱」；至於爐碴案，台南市是最積極清除的縣市，現今已清除近10萬噸。至於光電部分，台南市政府透過聯審機制與資訊公開，以透明、公開的機制，嚴謹審慎申請案件。有關行政透明公開機制，議員如有更好的建議，市府也將虛心請教。