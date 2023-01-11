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菸害防制法協商變卦 民進黨團批評國民黨團政治算計

聯合報／ 記者高凌雲
菸害防制法修正草案剛剛完成朝野協商，國民黨立法院黨團又突然變卦，導致草案尚未完成三讀，民進黨立院黨團批評國民黨為了政治盤算拖延民生重大法案。圖片來源/民進黨團
菸害防制法修正草案剛剛完成朝野協商，國民黨立法院黨團又突然變卦，導致草案尚未完成三讀，民進黨立院黨團批評國民黨為了政治盤算拖延民生重大法案。圖片來源/民進黨團

菸害防制法修正草案完成朝野協商後，立法院院會準備二三讀前，國民黨立法院黨團突然變卦，導致草案未能完成三讀，民進黨立法院黨團今天上午表示，國民黨拖延民生重大法案，為了政治盤算犧牲全民健康，應該加快完成立法程序，走完修法的最後一哩路。

民進黨立委林楚菌說，朝野協商是希望所有政黨立委形成最大共識，歷經五次協商，如果還是淪為表決大戰，國民黨是在開全民玩笑嗎？

民進黨立法院黨團幹事長羅致政及吳玉琴、林楚茵、林靜儀等人，上午舉行記者會，批評國民黨團卡住攸關全國人民健康重大法案。

羅致政表示，社福衛環委員會參與協商的立委全都在協商結論上簽名，社福衛環委員會國民黨召委林為洲主持五次朝野協商，與國民黨立委林奕華也都簽字，其他黨團也都簽名同意，毋須表決可通過，只剩國民黨團幹部未簽，如果今天不簽署，將嚴重影響立法進度。

羅致政說，過去15年，很多新型菸品無法可管，漏洞百出，電子煙充斥讓未成年人接觸，引發家長與校園深切的隱憂，菸防法修法迫切；民進黨決心修法，若無法完成立法，勢必亂象重生。他懷疑國民黨是否想以拖延菸防法，做為延會的藉口。

吳玉琴指出，嚴管加熱菸是朝野共識，載具納管昨天也在最後關頭寫進法案，菸品合法使用，且有管理機制，對全民健康都有保障。

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