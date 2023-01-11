影／警局長蔡蒼柏下周屆退 誰是新人選？盧秀燕賣關子

台中市警察局長蔡蒼柏下周即將屆齡退休，近期警政署高階主管名單頻傳。近期警政署高階主管名單議論紛紛。台中市長盧秀燕今指出，她近期確實與警政署緊鑼密鼓協商洽談中，很快會跟大家報告。

盧秀燕說，她感謝任內2位警察局長，分別是楊源明局長、蔡蒼柏局長，在2位局長領導之下，台中市在全國治安評比從吊車尾到名列前茅，特別感謝兩位局長。

因為蔡蒼柏局長下周即將屆齡退休，盧秀燕強調，台中一樣需要像前面2位最好的局長來帶領台中，確實最近與警政署緊鑼密鼓協商洽談中，很快會跟大家報告。