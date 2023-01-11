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影／林明溱立委補選登記 許淑華：守住南投鐵三角
南投縣前縣長林明溱今天完成南投縣第二選區立委登記，他說，擔任兩屆立委時，爭取209億元經費，如果順利當選，一定爭取更多經費建設南投。
縣長許淑華說，立委補選相當重要，希望守住「南投鐵三角」，和立委馬文君、林明溱合作無間，努力建設南投。
林明溱今天在國民黨主席朱立倫、縣長許淑華、議長何勝豐及立委馬文君等人陪同，完成立委補選登記。
林明溱說，參加立委補選，他心裡緊張、有壓力，但又感到高興。他認為立委補選「這一戰，一定要守住南投」。「才能繼續為南投建設努力」。
林明溱說，他擔任兩屆立委，為南投爭取超過209億元經費，爭取國道3號南投交流道、竹山南雲交流道、還有國六草屯舊正交流道，高速公路20公里免費的優惠，這也是兒子林儒彬擔任立委辦公室主任時的建議，向當時交通部長毛治國爭取。這麼多年過去，民眾還能享有交通的便利與優惠服務。
林明溱同時表示，這次立委如補選成功，他一定會盡力量，繼續向中央爭取經費給南投縣政府，並和許淑華縣長合作，好好建設南投。
朱立倫說，林明溱對南投最了解、最有貢獻，也是馬上可以上手的人選。林明溱經驗豐富，可以全力配合縣長許淑華縣長施政，國民黨徵召林明溱的目的，就是讓南投縣民能有最好的選擇，他對林明溱深具信心。
林明溱、許淑華、馬文君，合作無間是「南投鐵三角」。許淑華說，林明溱了解南投，對立法院的運作也相賞嫻熟，相信林明溱選上立委，很快就能進入狀況，並和縣府合作，為南投的未來而努力。
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